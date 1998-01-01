Новости Недорогое размещение в дни ЧМ-2018 найти не удастся Эксперты гостиничного рынка обсуждают заявленную стоимость размещения в гостиницах российских городов, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу-2018

Как показывает оценка спроса на размещение во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу – 2018, в дни игр стоимость гостиничных номеров окажется как минимум в 2-3 раза выше, чем в находящиеся за пределами соревнования. Однако специалисты не видят в этом ничего особенного и констатируют - «потолок» еще не достигнут, а вот доступных для бронирования вариантов размещения становится все меньше, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. В Петербурге, например, в котором наряду с другими десятью городами России состоятся матчи группового этапа, а также один из полуфиналов (кроме того, в городе будут жить четыре сборных), уже сейчас найти приемлемое по стоимости размещение сложно. По данным различных систем бронирования, от 85 до 94% всего доступного объема номерного фонда уже зарезервировано, а фраза «вы не успели» становится все более частой. Причем если в рядовой «высокий» сезон стоимость номера в популярной «трешке» редко превышала 5-6 тыс. рублей в сутки, сейчас за него легко просят 15 тыс. и более, а в более дорогих гостиницах пребывание по цене в 20-30 тыс. рублей расценивают как норму. «В этом нет ничего особенного, - считает генеральный директор питерского отеля «Гельвеция» Юрис Туймурханлы. – Надо учитывать, что в период проведения ЧМ-2018 на обычный для этого времени «высокий» сезон накладывается спрос со стороны болельщиков и участников соревнования. В результате на фоне значительного спроса цены растут соответствующим образом». Вместе с тем он отмечает, что слухи о космических ценах в отелях явно преувеличены, поскольку они уже давно регламентированы специальным постановлением правительства России. «Все официально действующие объекты размещения к ЧМ-2018 прошли классификацию, а их деятельность (в том числе цены на размещение) жестко контролируется целым рядом ведомств, включая антимонопольное, - говорит эксперт. – Я бы, к примеру, и не против продавать номера еще дороже, но не могу этого делать. А вот частные владельцы квартир или домов, предлагающие размещение, ничем не ограничены – поэтому и появляются предложения по запредельным ценам». Стоит напомнить: «потолок» цен установлен постановлением российского правительства и в Петербурге, к примеру, составляет 700 тыс. рублей в сутки (за апартаменты класса люкс). При этом окончательная картина соответствия спроса и предложения на гостиничном рынке сложится только после того, как последнее слово скажет «разместитель» официальных делегаций и участников ЧМ-2018 Match Accomodation. По словам ряда специалистов, уже сейчас он начал постепенно отказываться от ряда броней в том или ином отеле России. И не исключено, что на рынке появится дополнительный объем номеров. Однако вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов полагает, что даже это вряд ли поможет привлечь во время проведения чемпионата обычных туристов. «Поскольку очевидно, что стоимость размещения и других услуг в это время будет выше обычного уровня, ожидать массового приезда рядовых туристов не приходится, - считает он. – Скорее всего, они отложат визиты в города проведения ЧМ-2018 на другое время». /TOURBUS.RU



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