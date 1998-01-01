Новости Спрос на поездки россиян в Южную Корею вырос более, чем на 15% Представители Национальной организации по туризму Южной Кореи и туроператоры комментируют спрос на туры в страну в преддверии зимних олимпийских игр в Пхёнчхане

Как сообщили нашему порталу в российском офисе Национальной организации по туризму Южной Кореи (НОТК), в 2017 году турпоток в страну из России вырос более чем на 15% по сравнению с 2016 годом. Страну посетили свыше 270 тыс. наших соотечественников. Тенденцию к росту популярности этого направления подтверждают и российские туроператоры. В частности, компания «Квинта тур», туроператоры ПАКС и «KMPGroup» отметили рост продаж туров в Южную Корею на 10-50%. По словам представителей компаний, во многом это связано с активной деятельностью московского офиса НОТК. Планируя посещение Южной Кореи, наши соотечественники предпочитают индивидуальные туры. Специалисты KMP Group отмечают, что в 2017 году наиболее популярны были комбинированные туры с экскурсионной программой (Сеул, Пусан и др.) и отдыхом на море (о. Чеджу). Кроме того, традиционной популярностью у туристов пользуются медицинские диагностические процедуры, а также шоппинг, особенно в сфере красоты и натуральной косметики. Групповые поездки обычно организованы на базе автобусных туров. Такое путешествие, средней продолжительностью 7-8 дней, позволяет посетить сразу несколько главных городов Южной Кореи и составить свое впечатление о целой стране. Эксперты туристического рынка уверены, что именно этот вид групповых туров в будущем станет основным драйвером роста своеобразного «культурно-познавательного» потока российских туристов, благодаря своей информационной и географической насыщенности. Несмотря на приближающуюся Олимпиаду в Пхёнчхане, туроператоры говорят, что она не является непосредственным фактором, влияющим на рост потока туристов в Корею. Во многом это связано с особенностями дистрибуции билетов. «Покупка билетов на Олимпиаду возможна только через компанию JetSet Sports, официального билетного агента Олимпиады, а перепродаже билеты не подлежат, и одно это затрудняет ситуацию с продажами олимпийских турпакетов для туроператоров. Тем не менее, мы знаем, что продажи индивидуальных туров в Южную Корею на период Олимпийских игр идут, хотя они и не слишком значительны в общем объеме бронирований из России», – говорит Екатерина Лопухина, директор по маркетингу представительства НОТК в России. В то же время, правительство Южной Кореи предпринимает активные шаги для того, чтобы обеспечить присутствие российских атлетов на Олимпиаде, а значит, и привлечь интерес россиян к Играм. В частности, вице-президент НОТК Мин Хонг Мин активно призывал к участию в Олимпиаде сборной России по хоккею. «Сборная России по хоккею — одна из самых прославленных команд в мире, ее участие критично для успеха Олимпийских игр, включая продажи билетов и пакетных предложений. Южная Корея впервые принимает зимние Олимпийские игры, и мы бы хотели провести их успешно», — заявляет Мин Хонг Мин. В любом случае, Олимпиада в Пхёнчхане должна повысить общий интерес российских туристов к Южной Корее, и этот эффект станет заметен уже в 2018 году. «Мы отмечаем большой интерес к стране, независимо от Олимпиады», - подчеркнула Екатерина Лопухина. Самое популярное время для визита в Южную Корею - весна, сезон цветения вишни «потккот». Возросший спрос на весенние туры в страну туроператоры отметили уже с декабря 2017 года. Для индивидуальных туристов и групп. Туроператоры предлагают программы, специально составленные «под весну», и позволяющие охватить массу фестивалей и культурных мероприятий, а также увидеть Южную Корею во всей ее цветущей красе. /TOURBUS.RU

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