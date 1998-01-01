Чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх могут возобновиться уже этим летом

Туроператоры комментируют информацию о вероятных сроках возобновления чартерных программ полетов на популярные египетские курорты на Красном море

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом возобновится не ранее второй половины 2018 года, сообщил "Интерфакс" cо ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией».

"Сейчас обсуждаются технические параметры возобновления прямых перелетов между Москвой и Каиром. Урегулирование всех деталей может занять порядка месяца, и первые самолеты отправятся в середине февраля.

Однако пока речи о возобновлении прямого авиасообщения с курортными аэропортами Хургады и Шарм-Эль-Шейха нет", — сказал источник.

Он сообщил также, что открытие перелетов на египетские курорты потребует принятия дополнительных мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-Эль-Шейха.

"Курортные аэропорты вслед за аэропортом Каира должны соответствовать определенным российской стороной мерам безопасности. Должна быть технически и административно гарантирована безопасность пассажиров российских рейсов, а также российских воздушных судов.

Чтобы убедиться в том, что меры соблюдаются необходимо проведение инспекций. Очередная дата контрольной поездки пока не назначена", — сказал источник.

Тем не менее, по данным источника, технологически аэропорты могут подготовиться и принять соответствующие инспекции в течении полугода.

"Таким образом, нельзя исключать, что при благополучном возобновлении авиасообщения с Каиром, поддержании там высоких стандартов безопасности, а также своевременном выполнении требований российской стороны, авиасообщение с курортами Египта может быть возобновлено во второй половине 2018 года", — заключил эксперт.

Комментруя нам эту информацию, гендиректор компании «Випсервис» и советник Ростуризма Дмитрий Горин отметил, что «В указе президента от 2 январе разрешено формировать туры в Египет через Каир, поэтому говорить о будущих чартерных рейсах в Хургаду или Шарм-Эль-Шейх сложно, поскольку непонятно откуда пришла такая информация.

Прежде всего в аэропортах Египта должна быть проведена соответствующая инспекция, которая подтвердит, что пребывание там безопасно для туристов. Говорить о каких-то конкретных сроках начала программ сложно, никто точно не знает, когда будет запланировано начало таких проверок».

В свою очередь Александр Тепляков, руководитель отдела коммуникаций с партнерами компании «ДАНКО Тревел» комментируя нам это сообщение, отметил: «Никакой официальной информации на этот счет не поступало. Были неоднократно высказывания о том, что это возможно, но по факту страна до сих пор закрыта и нет смысла говорить о старте чартерных перевозок настолько уверенно.

При этом, если вспомнить молниеносное и неожиданное последнее «открытие» Турции, то можно утверждать, что все может быть. Можно отметить, что с загрузкой рейсов после открытия Египта проблем возникнуть не должно, поскольку это теперь также и летнее направления, и к моменту урегулирования всех сложностей как раз может быть дан старт сезона».

Наконец, руководитель PR-департамента компании Anex Tour Алена Хитрова, в беседе с нашим порталом отметила: «Предпосылки для высокого спроса на туры в Египет очевидны, поскольку ниша направления так и не была занята за время его отсутствия на рынке. Активные продажи будут запущены, как только появятся все необходимые разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов.

Мы готовы к возвращению Египта, со стороны принимающей компании уже подготовлено наземное обслуживание. Кроме того, туристы из Украины и Казахстана не приостанавливали посещение Египта, в связи, с чем DMC работает в полном объеме. Если чартерное авиасообщение будет возобновлено к лету, то сезон вполне сможет быть успешным для этого направления».

/TOURBUS.RU