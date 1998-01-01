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Дети старше десяти лет смогут ездить в поездах без родителей/ Ростуризм предупредил о неблагоприятных погодных условиях в Мексике/ Семеро туристов пострадали в результате столкновения двух катеров у побережья Пхукета

Дети старше десяти лет смогут ездить в поездах без родителей

Дети старше десяти лет уже в нынешнем году смогут самостоятельно путешествовать в поездах без родителей, сообщает сегодня "Российская газета" со ссылкой на генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) Петра Иванова.

«К оказанию услуг сопровождения ребенка в пути готовится Федеральная пассажирская компания - рассказал, отвечая на вопросы "Российской газеты", глава ФПК Петр Иванов, - По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу".

По данным издания, такая услуга может быть доступна уже в нынешнем году.

Сейчас родители могут отправлять детей на отдых или соревнования организованными группами, а одного ребенка проводник в поезд не пустит ни при каких условиях, - отмечает «Интерфакс». Зато на самолетах перевозку ребенка с сопровождением уже можно заказывать, и в этом вопросе железные дороги пока уступают воздушному транспорту, отмечает агентсво.

Ростуризм предупредил о неблагоприятных погодных условиях в Мексике

В Мехико объявлен максимальный уровень метеоопасности из-за резкого похолодания, сообщает сегодня Ростуризм.

«По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, 16 января в Мехико объявлен максимальный уровень метеоопасности в связи с резким похолоданием до минус четырех градусов по Цельсию», — говорится в сообщении.

Ростуризм рекомендовал российским туристам, находящимся в Мексике, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.

Связаться с посольством Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах можно по тел. +520 44 55 16 08 70, с круглосуточным контактным центром ДСКЦ МИД РФ – по тел. +7 495 587 88-60.

Семеро туристов пострадали в результате столкновения двух катеров у побережья Пхукета

Семеро туристов и один член экипажа пострадали в результате столкновения двух катеров у восточного побережья тайского острова Пхукет во вторник, сообщает издание The Phuket news.

Инцидент произошел сегодня вскоре после полудня у входа в Royal Phuket Marina, одну из самых популярных яхтенных стоянок на Пхукете. Пассажиров двух столкнувшихся судов доставили на берег, где им оказали помощь медики.

По данным спасателей, пострадали семеро туристов и один матрос. Шесть человек получили незначительные травмы, двое туристов доставлены в больницу с более тяжелыми повреждениями.

О национальности туристов не сообщается.

/TOURBUS.RU