Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Сколько чаевых оставляют туристы в круизах? Онлайн-ресурс Dreamlines представил нашему порталу результаты масштабного исследования размеров чаевых в круизных рейсах ведущих компаний

Круизный онлайн-портал Dreamlines опубликовал результаты опроса на тему «Чаевые в круизе». В опросе приняли участие около 2600 туристов из таких стран, как Россия, Германия, Франция, Нидерланды, Италия и Бразилия. Они поделились своим опытом и рассказали, кому бы они оставили чаевые и сервис какой круизной компании заслуживает самых больших чаевых. Как выяснилось, туристы из России, Германии, Франции, Нидерландов, Италии и Бразилии тратят на чаевые в среднем 21 евро в день. При этом расходы Россиян на чаевые составляют 17,46 евро в день. Они предпочли бы оставлять чаевые стюардам каюты и официантам. Молодые путешественники в возрасте до 30 лет оставляют больше чаевых, чем туристы постарше — в среднем 22 евро в день. Обслуживание во время обеда играет огромную роль, так же как и уборка кают, поэтому пожилые пассажиры оставляли бы на чай стюардам кают, а молодежь — официантам и барменам. Туристы до 30 лет предпочли бы не оставлять чаевые персоналу в казино, а туристы в возрасте от 30 до 59 лет — персоналу на стойке регистрации. Как напоминают эксперты портала, в каждом круизе вам предложат открыть личный бортовой счет, именно на него записываются все расходы, которые оплачиваются в конце круиза. У некоторых круизных компаний чаевые списываются именно с этого счета каждый день в течение круиза. «Представители Германии (55%), Франции (70%), Италии (50%) и Бразилии (53%) зачастую оставляют чаевые круизному персоналу лично. Россияне оплачивают чаевые с помощью бортового счета (74%), в то время, как немцы почти не используют этот способ оплаты (1%)», - рассказывают специалисты Dreamlines. Если говорить о круизных компаниях, то сервис на лайнерах Costa (22%) и MSC (28%) оценивается максимальным размером чаевых. На втором месте — Royal Caribbean и Princess Cruises с 11% и 14% соответственно. При этом, как отмечают специалисты портала, у каждой круизной компании своя система оплаты чаевых. Например, при покупке круиза на лайнерах компании AIDA или Azamara, чаевые будут включены в стоимость Вашей поездки. Их Вы оплачиваете сразу при бронировании круиза. Поэтому Вам не придется об этом беспокоиться во время или после путешествия. Круизные Компании Norwegian Cruise Line и MSC будут ежедневно, в течение круиза, списывать с вашего счета определенную сумму денег (чаевые). Сколько точно вам нужно будет заплатить, вы узнаете при бронировании круиза. А некоторые другие компании, например, aRosa оставляют выбор за туристом, платить ли чаевые вообще и в каком размере. /TOURBUS.RU ￼ Напоминаем, что традиционный ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ пройдет в 2018 году в двух российских столицах: 21 февраля - Санкт-Петербург

27 февраля – Москва До встречи на главном профессиональном событии отечественного круизного рынка!



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