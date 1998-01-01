Новости Авиаперевозчиков обяжут оформлять билеты за 48 часов до вылета Эксперты обсуждают последствия для туррынка предложения туроператорского сообщества, которое поддержала и Росавиация

Как сообщает сегодня газета «Коммерсант», Росавиация поддержала сформулированное после банкротства «ВИМ-Авиа» предложение туроператоров обязать авиаперевозчиков обеспечить бронирование и оформление билетов по маршруту «туда-обратно» на чартерные рейсы не позднее чем за 48 часов до первого вылета. Об этом говорится в ответе главы ведомства Александра Нерадько на соответствующее письмо председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского. Росавиация и перевозчики также, как утверждает издание, не против организации доступа туроператоров в электронную систему оформления авиаперевозок для самостоятельной выписки проездных документов. В обоих случаях ведомство ставит единственное условие: чартерные рейсы должны быть полностью оплачены туроператорами. Теперь Совет Федерации планирует начать разработку законопроекта, предполагающего внесение изменений в федеральные авиационные правила и Воздушный кодекс, сообщил сенатор Игорь Фомин. «Затем поправки будут вынесены на предварительное согласование правительства, — объясняет он.— Поддержка со стороны Росавиации позволит нам ускорить этот процесс». Г-н Фомин объясняет, что сейчас по закону об основах туристской деятельности операторы обязаны предоставлять клиентам билеты на рейсы туда и обратно не позднее 24 часов до вылета. В то же время аналогичных норм в воздушном законодательстве нет. «Пользуясь этим, перевозчики часто максимально затягивают срок оформления билетов: это позволяет им корректировать время вылета без опасения предъявления претензий со стороны пассажиров», — объясняет сенатор. Директор по продажам НТК «Интурист» Сергей Толчин отметил между тем, что сейчас туроператор не может повлиять на деятельность авиакомпании: «Нам советуют прописывать необходимость заблаговременного оформления билетов в договорах, но если перевозчик его не выполняет, то мы только можем обратиться в суд». По его мнению, теперь для перевозчиков устанавливаются правила, зеркальные тем, которые существуют для туроператоров. В Azur Air изданию пояснили, что инициатива Совета Федерации не станет проблемой для этой авиакомпании, так как ее билеты и так оформляются не позднее чем за 48 часов до времени вылета. Представитель Nordwind Airlines, в свою очередь, добавил, что билеты на чартерные рейсы оформляются туроператорами за пять дней до вылета. Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью компании «TUI Россия», комментируя нам эту новость, отметила, что «желание Ростуризма поддержать инициативу туроператоров можно оценить только положительно. Туристы постоянно просят выдать им проездные документы как можно скорее, и это связано не с их «капризами» или сиюминутными прихотями, а реалиями жизни. Представьте себе, что турист иногородний и ему предстоит добираться в пункт назначения через Москву, предварительно купив билеты на стыковочный рейс в столице или железнодорожный билет. Сделать это, не имея на руках проездного документа с точным временем вылета, очень сложно. Да и москвичам спланировать свой маршрут в аэропорт, не зная точного времени вылета, сложно, ведь им нужно заложить время на дорогу и досмотры. Это сложная логистика, которая затрагивает и материальную сторону». «Не стоит забывать о том, что, пока время вылета не зафиксировано на билете, оно может быть изменено без штрафных санкций и турист не сможет предъявить претензию авиаперевозчику. Так что чем раньше мы сможем выложить проездные документы в личный кабинет нашим агентам, тем лучше будет для всех», – подвела итог наш эксперт. Между тем гендиректор туроператора «Випсервис» и советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин заявил в интервью нашему порталу, что «не только Росавиация, но и Ростуризм и общественные объединения профессионалов туризма поддерживают туроператоров в их желании получать выписанные авиабилеты на чартерные рейсы от авиакомпаний за 48 часов. Определенную решающую роль здесь сыграла печальная история с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», которая иногда не выписывала билеты путешественникам даже после получения оплаты. Внесение же предложенных изменений в нормы воздушного законодательства позволит защитить права потребителей». Специалист PR-департамента компании Anex Tour Яна Кочегура в беседе с нашим порталом, в свою очередь, отметила, что «большинство чартерной перевозки осуществляется рейсами стратегического партнера авиакомпании Azur air. Случаи несвоевременной выписки авиабилетов встречаются нечасто. Кроме того, 96,9% рейсов Azur air было отправлено в соответствии с графиком». Наконец, Александр Тепляков, руководитель отдела коммуникаций с партнерами компании «ДАНКО Тревел», в свою очередь, заявил нам, что его компания «не проявляла инициативу по вопросу выписки билетов за 48 часов. Мы нейтрально к этому относимся. С одной стороны – это хорошо, а с другой – в случае покупки туров «на завтра» (что очень популярно) добавится работа по переписке билетов. Задержка выписки бывает, но, как правило, она происходит по адекватным причинам, и всегда все получалось уладить». /TOURBUS.RU

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