Новости Росавиация требует сократить программы четырех чартерных авиакомпаний Эксперты туррынка обсуждают причины появления и последствия новой директивы авиационного ведомства



Как сообщила сегодня газета «Ведомости», еще 29 декабря четыре крупнейшие российские чартерные авиакомпании получили от Росавиации телеграммы с требованием сократить программу чартерных полетов в период 10–31 января. Согласно этому документу, от компании «Азур Эйр», Nordwind и «Икар» требуется сократить программу на 30%, от «Роял флайт» – на 20%. Рабочая группа Росавиации по анализу оборота судов выявила, что программы перевозчиков не соответствуют резерву судов, которые должны вывозить пассажиров в случае поломок основного парка, говорится в телеграммах. Двенадцатого января Росавиация напомнила телеграммами свои требования и предупредила, что с 21 января она начнет выдавать разрешения на заявленные полеты частично (т. е. сократит программы сама). Новогоднюю программу Nordwind и «Икар» отлетали с регулярностью 98 и 97%, авиакомпании имеют три и одно резервное судно соответственно, что отвечает регламенту Росавиации, сообщил между тем представитель Nordwind и ее сестринской компании «Икар». По регламенту регулятора сокращением программы карается перевозчик, который допустил задержки свыше 10% чартерных рейсов в предыдущем месяце. «Даже если бы программа сокращалась за 1–2 месяца до самих рейсов, это коснулось бы тысяч туристов, причем правового поля для отмены путевок и билетов по причине требований Росавиации не существует. То есть это было бы расторжение договора по инициативе туроператора, а перевозки – по вине авиакомпании, что нанесло бы им колоссальный ущерб», – уверен представитель Nordwind. В свою очередь, "Азур Эйр" в своем сегодняшнем пресс-релизе сообщает, что компании неизвестно, о каких несоответствиях резервного флота и планируемой программы пишет газета «Ведомости». «Авиакомпания жестко соблюдает новый регламент Росавиации, вступивший в действие 4 декабря и регулирующий процедуры согласования и получения разрешений на выполнение чартерных полётов», – говорится в релизе перевозчика. В авиакомпании отметили, что новогодняя программа была выполнена на 97,7%. Из 171 рейса (вылет из России) было задержано только четыре, в том числе по метеоусловиям. В компании добавили, что и в течение всего года пунктуальность выполнения её рейсов была выше среднеотраслевого показателя. В свою очередь, источник РБК в одной из чартерных авиакомпаний напомнил, что с 4 декабря действует новый регламент Росавиации, который «в существенной мере ужесточил требования к авиаперевозчикам по соблюдению пунктуальности выполнения чартерных рейсов». Перевозчики приняли его к исполнению, хотя для соблюдения пришлось корректировать программы и изыскивать дополнительные резервные воздушные суда, пояснил источник, но 29 декабря авиакомпании получили телеграммы, «в которых регулятором потребовались сокращения программ полетов, запланированных с 10 по 31 января 2018 года, на 20–30%». «Разумных объяснений, с какой целью это делается, не последовало», — заключил собеседник.

Под запланированные программы полета перевозчик обеспечивает ресурсы, в том числе кадровые, добавил источник. «Набирается квалифицированный персонал. Значительное сокращение полетной программы, на 20–30%, влечет и аналогичное сокращение персонала пилотов, бортпроводников, авиатехников», — подчеркнул он. Между тем гендиректор туроператора «Випсервис» и советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин заявил в интервью нашему порталу, что «телеграммы Ростуризма действительно приходят, но это обычный регламент, который прописывает и регулирует действия авиакомпаний. Телеграммы авиакомпании получают в момент утверждения программ, когда они представляют на рассмотрение свои маршруты и авиасудна. Этот регламент вступил в силу 4 декабря 2017 года, то есть действует он уже чуть больше месяца, и никаких негативных моментов отмечено не было, наоборот, сократилось число задержек рейсов. Все это делается для того, чтобы защитить потребителя и помочь выполнить свои обязательства перед ним. Таким образом, регулятор заботится о туристах и пассажирах. Отмечу, что благодаря новым правилам число задержек вылетов было сокращено до 10%, в то время как раньше оно было равно 20%. Да, правила стали строже, но они выполнимы, туроператоры с ними прекрасно справляются». /TOURBUS.RU

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