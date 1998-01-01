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«Всемирный барометр» зафиксировал рекордный рост международного туризма

Всемирная туристская организация опубликовала очередное исследование World Tourism Barometer, посвященное итогам развития мирового туризма в 2017 году и прогнозам на наступивший год

Согласно последнему исследованию World Tourism Barometer, опубликованному Всемирной туристской организацией (UNWTO), число международных туристских прибытий в 2017 году во всем мире выросло на 7% и превысило 1,3 миллиарда, - сообщает АТОР.

Эта динамика, начиная с 2010 года, значительно опережает устойчивые тенденции роста сектора на 4% в год и более, став, таким образом, самым высоким показателем за последние 7 лет.

Благодаря средиземноморским направлениям, Европа в минувшем году зафиксировала выдающиеся для себя результаты: количество иностранных прибытий выросло на 8%. Такую же динамику роста продемонстрировал и африканский континент. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 6%, на Ближнем Востоке 5%, на американском континенте - 3%.

Как отмечает UNWTO, минувший год характеризовался устойчивым ростом туристских прибытий во многих странах и устойчивым восстановлением тех направлений, кто пострадал в предыдущие годы.

«Полученные результаты были отчасти обусловлены глобальным экономическим подъемом и устойчивым исходящим спросом со стороны многих традиционных и формирующихся рынков, а также особенно резким увеличением расходов на туризм в Бразилии и России после нескольких лет снижения этих трат», - отмечается в исследовании UNWTO.

Конкретизируя успехи регионов мира, в UNWTO отмечают существенный рост числа поездок в Южную Европу и европейское Средиземноморье (+13%). В Западной Европе рост составил 7%, в Северной Европе и Центральной и Восточной Европе - 5%. В общей сложности международные туристические прибытия в Европу достигли 671 миллиона в 2017 году, что на 8% больше после сравнительно более слабого 2016 года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (+6%) зафиксировано 324 млн международных туристских прибытий. Поездок в Южную Азию стало больше на 10%, в Юго-Восточную Азию - на 8%, в Океанию - на 7%. Прибытия в Северо-Восточную Азию увеличились на 3%.

Американский регион отметил 207 миллионов международных туристических прибытий (+3%), причем большинство направлений закончили 2017 год с положительными результатами. В Южной Америке наблюдался рост на 7%, Центральная Америка и Карибский бассейн показали динамику в 4%. Причем Карибы продемонстрировали явные признаки восстановления после ураганов "Ирма" и "Мария".

В Северной Америке число прибытий увеличилось на 2%, однако хорошие результаты в Мексике и Канаде контрастируют с уменьшением количества туристов в Соединенных Штатах.

По имеющимся данным по Африке, регион зафиксировал рекордные для себя 62 миллиона международных прибытий (+8%). Сильное восстановление туристического потока отмечено в Северной Африке (+13%), а в странах Африки к югу от Сахары наблюдался рост на 5%.

Ближний Восток (+5%) получил 58 миллионов международных туристских прибытий в 2017 году.

Основываясь на текущих тенденциях, экономических перспективах и прогнозах группы экспертов UNWTO, во Всемирной туристской организации прогнозируют рост международных туристских прибытий по всему миру в 2018 году на уровне 4-5%. Это несколько выше среднего прогноза ЮНВТО на период 2010-2020 годов (+3,8% в год).

Как ожидается, прибытия в страны Европы и Америки вырастут в 2018 году на 3,5-4,5%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе эта динамика будет более активной (+5-6%). По Африке прогнозируется рост на 5-7%, на Ближнем Востоке - на 4-6%.

Как отметил, комментируя результаты исследования, новый генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили, «международные поездки продолжают неуклонно расти, укрепляя туристический сектор как ключевой фактор экономического развития.

Будучи третьим экспортным сектором в мире, туризм имеет важнейшее значение для создания рабочих мест и процветания сообществ во всем мире».

/TOURBUS.RU