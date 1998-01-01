Петербург остался без Тенерифе

Наши эксперты комментируют причины и последствия неожиданного прекращения программ полетов «Уральских а/л» из Северной столицы на Канары

Не успели в Северной столице улечься страсти по потерянному рынком китайскому Хайнаню, как закрылось еще одно зимнее «пляжное» направление: на днях авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила о закрытии программы регулярных перелетов из Петербурга в Барселону и на остров Тенерифе, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

До кризиса направление в городе на Неве было довольно популярным: согласно имеющейся статистике, в 2014 году пассажиропоток на Тенерифе (а его основу, безусловно, составляли организованные туристы) превышал объем в 62 тыс. человек. Однако затем, в первую очередь по экономическим причинам, Канары быстро потеряли туриста: прямые рейсы между Питером и Тенерифе были сняты еще в апреле 2015 года.

Не случайно появление зимней программы полетов «Уральских авиалиний», стартовавшей в Петербурге 27 октября 2017 года, на туристическом рынке города было встречено на «ура». Однако ни промежуточная посадка в Барселоне, ни преференции аэропорта Пулково не смогли удержать спрос на нужном для экономике уровне.

«Скорее всего, Канары не смогли на равных конкурировать с другими зимними направлениями, - полагает Дмитрий Зимин, менеджер компании «Искусство путешествий».

– При наличии приемлемых по стоимости туров в ОАЭ и на других направлениях зимы, да еще с учетом посленовогоднего спада спроса и регулярной перевозки, стоимость путевок на испанский курорт оказалась неконкурентоспособна».

Поддерживает эту точку зрения и Жанна Ямпольская из компании «Леон элит тревел». «Кроме экономической причины, возможно, есть и психологическая: в сознании большинства клиентов Тенерифе считается летним курортом, - констатирует она. – Зимой туристы чаще всего выбирают другие, более импонирующие им «пляжные» направления, и поэтому спрос на направлении оказался невысоким».

Стоит напомнить, что Тенерифе стал уже второй потерей направления для питерского рынка в зимний период: в конце декабря неудачно завершилась и «поднятая» «Матрешкой-тур» полетная программа на Хайнань.

В настоящее время предложение «пляжных» туров в северной столице с вылетом из Петербурга продолжает оставаться довольно узким, и значительная часть путевок в страны зимнее экзотики предлагается с вылетом из Москвы.

/TOURBUS.RU