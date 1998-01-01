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Консульский отдел посольства США переехал/ Десятки авиарейсов отменили и перенесли в Греции из-за акций протеста/ Полиция Пхукета расследует причины взрыва катера, из-за которого пострадали 16 туристов

Консульский отдел посольства США переехал

Консульский отдел посольства США в Москве со вторника будет принимать посетителей в новом здании по адресу: Большой Девятинский переулок, 8, сообщает пресс-служба американской дипмиссии.

В сообщении подчеркивается, что переезд консульского отдела в новое здание позволит улучшить условия, в которых россияне получают консульские услуги. "В частности, пропускная способность нового помещения консульского отдела гораздо выше, что создает потенциал для приема большего числа посетителей. Только на первом этаже находятся 23 окна для проведения собеседований", — отметили в посольстве.

"Однако в настоящее время сотрудников консульства хватает для открытия лишь половины из них вследствие того, что кадровый состав дипмиссии США в РФ был значительно сокращен в августе 2017 года по требованию российской стороны", — добавили в американской дипмиссии.

Генконсул США в РФ Лоренс Тоби сообщил в интервью "Независимой газете" в понедельник, что из-за сокращения персонала собеседования на неиммиграционные визы будут производиться лишь три дня в неделю.

Генконсул добавил, что сейчас записаться на собеседование в Москве практически невозможно. Он при этом рассчитывает, что в январе все-таки начнут появляться места для записи на московское собеседование.

"Все генконсульства США начали рассматривать заявления на американскую визу, требующие интервью, с 11 декабря. Но в настоящее время записаться на собеседование возможно в Екатеринбурге или Владивостоке, где очередь меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге", — уточнил он.

Десятки авиарейсов отменили и перенесли в Греции из-за акций протеста

Жители Греции возобновили акции протеста против введения мер жесткой экономии в стране по требованиям кредиторов, сообщает сегодня агентство Associated Press.

По данным агентства, из-за забастовки общественный транспорт в столице Греции Афинах полностью приостановил работу. Десятки авиационных рейсов в стране были перенесены или отменены в связи с тем, что авиадиспетчеры в греческих аэропортах в знак протеста временно покинули рабочие места.

К забастовке также присоединились учителя и врачи, работающие в государственных учреждениях, они не вышли на работу.

Отмечается, что в понедельник в греческом парламенте должно пройти голосование по законопроекту о новых мерах по бюджетной экономии.

В связи с этим греческие профсоюзы запланировали три протестных марша, которые будут проходить в центре Афин на протяжении дня. Кроме того, демонстрации были организованы и на прошлой неделе.

В мае 2017 года Греция и международные кредиторы достигли соглашения по новым мерам экономии. В соответствии с соглашением Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.

Полиция Пхукета расследует причины взрыва катера, из-за которого пострадали 16 человек

Полиция Таиланда расследует причины взрыва туристского катера, в результате которого пострадали 16 человек, сообщает тайский портал The Nation.

Взрыв произошел в воскресенье на катере, следующем с Пхукета на остров Пхи-Пхи. Предварительно причиной считается утечка топлива, после взрыва начался сильный пожар. На катере было 26 китайских туристов, китайский и тайский гиды, три члена экипажа. Всего травмы получили 16 человек, из которых восемь ранены серьезно и находятся в больнице провинции Краби.

Как уточняет издание, полиция намерена допросить 28-летнего капитана взорвавшегося катера, который сейчас также проходит лечение в отделении интенсивной терапии.

На популярном у туристов острове Ко Крадан после взрыва морская полиция и местные власти проверили туристические суда.

В ходе проверки их капитаны были проинструктированы о необходимости оснащения их всем необходимым защитным снаряжением и недопустимости нарушений максимально допустимых пределов грузоподъемности.

/TOURBUS.RU