Новости В этом году туристы выбирают лоукостеры, круизы и гастротуры Британские эксперты рассказали об основных международных туристических трендах наступившего года

Ведущее британское издание Independent представило обзор мнений ведущих экспертов относительно трендов развития английской и мировой туриндустрии в новом году. Так, как считает Кейт Кенвард, исполнительный директор компании AITO, «негативные события 2017-го не смогли уменьшить желание людей путешествовать, однако бюджеты на поездки стали планироваться более точно, чтобы избежать лишних трат. В среднем стоимость турпутевки уменьшилась на 7% процентов». Исследования показали, что английские туристы предпочитают более активно путешествовать в период праздников, при этом стал заметен спад интереса к коротким пляжным турам. А вот популярность коротких сити-туров осталась на прежнем уровне. При этом становится все более популярным узнавать во время отдыха что-то новое, поэтому в Британии заметен значительный рост спроса на гастрономические и винные туры, экскурсионные поездки по железной дороге, круизы, оздоровительные программы, и именно они должны стать основными трендами этого года. Авиация покажет увеличение потребительского спроса на лоукостеры, а крупным авиакомпаниям придется потратить много усилий, чтобы не сдать свои позиции и снижать цены на авиабилеты. «Члены альянса KLM/ Air France и американская Delta будут одними из первых, кто начнет активно работать над снижением стоимости билетов с апреля этого года, чтобы не потерять своих пассажиров на дальнемагистральных перелетах», - рассказал Джек Шелдон, представитель компании Jack’s Flight Club. При этом путешественники стали охотнее приобретать авиабилеты на прямые рейсы, несмотря на их более высокую стоимость, чем на маршруты с пересадками. В то же время Филипп Бойн, СЕО Small Luxury Hotels of the World, отмечает, что «Инстаграм и другие социальные сети продолжат укреплять свои позиции важнейших рекламных площадок». Показательно, что, по мнению британских экспертов, круизный отдых станет более популярен, поскольку многие компании стали предлагать большое количество новых продолжительных маршрутов. В наступившем году, располагая средствами, можно будет без особого труда проплыть по Атлантическому океану, потом обогнуть Канаду и Новую Англию или Карибские о-ва и вернуться в порт отплытия – и никаких авиаперелетов! При этом многие туристы стали уделять большое внимание круизам по Азии и Южной Америке, включая непродолжительные береговые экскурсии. Спрос на речные круизы тоже будет увеличиваться, хотя они и так были популярны последнее время - здесь своя приятная атмосфера спокойствия. Отметим, что опрошенные нами накануне Нового года российские эксперты отмечали, что во многом развитие российского турбизнеса в этом году будет находиться в русле мировых трендов. Но при этом на него будут серьезно влиять и специфические отечественные факторы – такие как экономическая и политическая стабильность и грядущие новые изменения в туристическом законодательстве. Так, Тарас Демура, генеральный директор компании «TUI Россия», в беседе с нами отметил, что «среди трендов наступающего года я бы отметил увеличение числа туров с перелетом регулярными рейсами, расширение типов и направлений отдыха, а также дальнейшую дифференциацию турпродукта. При этом в наступающий сезон ждут, возможно, и серьезные изменения, связанные с «возвращением» в полном объеме египетского направления и изменениями в законодательстве». В свою очередь, Дмитрий Мазаников, руководитель представительства компании «РоссТур» на Северо-Западе, отметил, что «в последнее время туроператоры, наряду с чартерной авиаперевозкой, всё больше предлагают к бронированию туры на регулярных рейсах, и с увеличением числа подобных предложений растет спрос и со стороны туристов. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в будущем году. Относительно перспектив можно также сказать, что нам крайне нужны изменения в туристическом и смежных законодательствах, которые стали бы адекватным отражением современной ситуации в туризме». /TOURBUS.RU

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