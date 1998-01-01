Ростуризм подготовил первую группу высокопрофессиональных гидов-переводчиков для работы с китайскими туристами

Представители туристического сообщества рассказали о заинтересованности сотрудничества с выпускниками новой программы повышения квалификации гидов-переводчиков и экскурсоводов, работающих с гостями из КНР

Россия готова встречать китайских туристов силами собственных профессиональных гидов-переводчиков, - сообщили нашему порталу в Ростуризме. Сегодня, 15 января, в Государственном университете управления (ГУУ) состоялось официальное завершение программы повышения квалификации гидов-переводчиков и экскурсоводов, работающих с китайскими туристами, реализованной Ростуризмом в 2017 году.

Слушатели программы набирались из числа российских граждан, в совершенстве владеющих китайским языком. Программа реализовывалась по заказу Федерального агентства по туризму Государственным университетом управления (ГУУ) в партнерстве с Ассоциацией гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Москвы и Музеями Московского Кремля.

Студенты программы завершили обучение. Аккредитация и основной экзамен пройдут 8 февраля 2018 года.

В ходе мероприятия всем слушателям курса были выданы сертификаты об участии в проекте Ростуризма. Выпускников программы поздравили заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв, руководство ГУУ, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, представители Музеев Московского Кремля, работодателей.

«Сегодня мы завершаем новый этап подготовки кадров для индустрии туризма. Мы впервые организовали совместную работу с учебными заведениями и профессиональными объединениями гидов-переводчиков и туроператорского и турагентского сообщества, и нам важен итоговый результат, - заметил Николай Королёв, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, обратившись к выпускникам программы. - Впереди еще экзамены и аккредитация. Но нам важно сказать вам, что вы были самыми добросовестными и дошли до результата».

Как отметил Николай Королев, востребованность специалистов с китайским языком очень высока: «По итогам 11 месяцев Россия приняла 920 тысяч китайских туристов, это большая цифра. Перспективы работы гидов-переводчиков с такими туристами очень высоки, мы уверены, что трудоустройство будет успешным, мы поговорим с нашим туристическим сообществом. Мы знаем о нехватке гидов со знанием китайского языка – теперь можно привлекать таких специалистов на высокооплачиваемую хорошую работу».

Заведующая экскурсионно-методическим отделом Музеев Московского Кремля Наталья Фролова отметила высокий уровень ответственности, с которым будущие гиды-переводчики пришли в программу: «Вы прекрасно владели материалом. Наш музей заинтересован в работе с квалифицированными специалистами, с хорошим знанием и языка, и наших памятников. Мы готовы принять вас на работу в наш музей».

«Вы учились у наших лучших специалистов, переводчиков и преподавателей. Они дали свои знания будущим профессионалам. Наш девиз - гиды учат гидов. Я искренне вас поздравляю, вы можете собой гордиться», - подчеркнула Марина Крессова, член правления Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Москвы.

А почетный президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Москвы Йожев Шнайдген подчеркнул, что профессиональное сообщество ждет новоиспеченных специалистов.

«Гид входит в контакт с туристом, а значит, представляет туристическую компанию, город, страну и , наконец, нацию. По нему судят обо всем, - подчеркнул важность и сложность работы гида-переводчика Александр Федин, председатель попечительского совета некоммерческого партнерства «Мир без границ». - Гиду важно знать очень многое. Работа с китайскими туристами требует большой компетенции. Первые годы, может быть, будут сложными. Но эта сфера нуждается в профессионалах, их здесь не хватает».

Выпускники программы полностью готовы к первичной аккредитации гидов-переводчиков на Экспертном совете, что позволит им приступить к работе уже в феврале 2018 года. Тем самым, Ростуризм создает кадровый резерв и базу для качественного обслуживания растущего потока туристов из Китайской Народной Республики.

/TOURBUS.RU