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15 января
Ростуризм разрешил туры в Египет. Но вопросы остались

РСТ, АТОР и опрошенные нами юристы и туроператоры пытаются разобраться в точном смысле опубликованного  в пятницу заявления Ростуризма относительно возможности продажи туров на египетские курорты с перелётом до Каира


Как заявила сегодня пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, которую цитирует сетевое издание Rata-News, «туристический рынок по-прежнему остается в неведении относительно того, как продавать Египет. Противоречивые цитаты со ссылкой на пресс-службу Ростуризма, опубликованные в различных изданиях, окончательно сбили всех с толку. В минувшую пятницу на сайте ведомства наконец появилось официальное сообщение по этому поводу, но и оно не внесло никакой ясности».

 

В то же время утром в пятницу газета «Ведомости» опубликовала статью, в которой,  со ссылкой  на эксперта, «знакомого с позицией Ростуризма по этому вопросу», говорилось, «туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира», даже при условии автобусной, а не внутренней воздушной перевозки.

 «Таким образом, популярные египетские курорты – Хургада и Шарм-эль-Шейх – пока останутся недоступными для российских туристов», – резюмировал собеседник издания.

 

В ответ Ростуризм оперативно заявил, что «в связи с появлением в СМИ сообщений о якобы имеющем место запрете Федерального агентства по туризму на реализацию туроператорами туров в любые города Арабской Республики Египет, кроме Каира, Ростуризм обращает внимание туристов и участников рынка на то, что данная информация не соответствует действительности», и напомнил о праве туроператоров «формировать туры в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром».

 

Как отмечает г-жа Тюрина, «совершенно очевидно, что и туристическому рынку, и средствам массовой информации необходимы подробные разъяснения о том, как можно и как нельзя продавать Египет. Отмечу, что в комментариях Ростуризма даже не упоминается словосочетание «морские курорты», не говоря уже об их географических названиях. И это тоже сбивает с толку.

А почему бы просто не рассказать – можно или нельзя продавать Хургаду и Шарм-эль-Шейх? Если можно, то как? На автобусах из Каира возить можно или нет? Ведь в этой части Ростуризм не счел нужным опровергнуть «Ведомости». А предлагать туристам размещение плюс страховку/экскурсии без перелета, а добираются пусть сами, как хотят, – можно или нет?

А через третьи страны – все-таки можно или нельзя?.. Или сейчас главное – загрузить рейсы между Москвой и Каиром, а всё остальное значения не имеет? А может быть, в Ростуризме просто не знают ответов на все эти вопросы

 

В то же время, как отмечает  глава Правовой службы Ассоциации туроператоров Надежда Ефремова,  «условием законности формирования таких туров, исходя из разъяснений регулятора, должна являться включенная в пакет авиаперевозка с конечным пунктом назначения в виде г. Каир. Это совпадает с ранее высказанным Правовой службой АТОР видением существующего положения, в соответствии с которым наземная автомобильная перевозка из Каира до курортов является абсолютно соответствующей положениям указа президента №532 с изменениями, внесенными 2 января.

В то же время очевидно, что перевозка туристов в курортные города Египта авиатранспортом из Каира по прежнему ограничена, формирование туров таким образом следует считать преждевременным».

 

Наконец, в беседе с нашим порталом  генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий  Мохов отметил, что «Ростуризм должен дать прямой ответ о возможности продажи туров в Египет. Он мог бы выпустить заявление о том, что до особого распоряжения продажа туров запрещена или, наоборот, разрешена, но они, вероятно, «боятся ответственности».

В указе президента от 2 января регулируется только вопрос воздушного авиасообщения между Россией и Египтом, а вопрос реализации туров в тексте не затрагивается. Однако Ростуризм в силу своей компетенции должен дать дополнительные комментарии с разъяснениями касательно вопроса безопасности  российский туристов.

 

Почему Ростуризм так неоднозначно себя ведет? Причина может быть в том, что политический курс отношений между Россией и Египтом идет на потепление, но при этом ни у кого в Ростуризме нет уверенности в  безопасности российских граждан, которые будут отдыхать на Красном море. Ведь, кроме авиаперелета, до Каира путешественникам предстоит в течение многих часов добираться до места назначения  на автобусах по пустыне, а кто даст гарантию, что там с ними ничего не случится?»

 

«Просто никто не хочет рисковать людскими жизнями», - заключил наш эксперт. Он также предположил, что «вполне возможно, что Ростуризм взял паузу и не делает никаких дополнений и разъяснений, поскольку хочет собрать больше информации о ситуации в Египте». 

 

Отметим, что на фоне этой неопределенности были отложены ранее анонсированные ANEX Tour туры с перелетом в Каир регулярными рейсами и последующей транспортировкой туристов на курорты Египта.

Также исчезли анонсированные ранее компанией  «Пегас Туристик»  турпакеты отдыха в Египте  с перелетом до израильского Эйлата.

При этом Яна Кучегура, специалист по связям с общественностью компании Anex Tour в беседе с нами отметила: «Мы готовы к запуску направления, с нашей стороны все подготовлено. В настоящий момент ожидаем  урегулирования ряда организационных вопросов со стороны надлежащих органов».

 

В свою очередь Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour, отметила в беседе с нами, что  «Египет появился у нас в каталоге стран на сайте, также при подборе  тура доступны цены на проживание  на морских курортах (без учета авиаперелета и трансферов). Окончательная стратегия  по направлению и системе трансферов  будет принята, как только появится  ясность в отношении  расписания вылетов. 

Египет у туристов ассоциируется в первую очередь с пляжным  отдыхом, но поскольку  речь идет о Каире  речь может идти об экскурсионно-пляжном. И мы рассматриваем возможность формирования и такого туристического продукта. 

Желающие, например,  могут задержаться для осмотра пирамид или съездить в  древнюю Александрию на Средиземное море».

/TOURBUS.RU


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