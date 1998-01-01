Новости Ростуризм разрешил туры в Египет. Но вопросы остались РСТ, АТОР и опрошенные нами юристы и туроператоры пытаются разобраться в точном смысле опубликованного в пятницу заявления Ростуризма относительно возможности продажи туров на египетские курорты с перелётом до Каира

Как заявила сегодня пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, которую цитирует сетевое издание Rata-News, «туристический рынок по-прежнему остается в неведении относительно того, как продавать Египет. Противоречивые цитаты со ссылкой на пресс-службу Ростуризма, опубликованные в различных изданиях, окончательно сбили всех с толку. В минувшую пятницу на сайте ведомства наконец появилось официальное сообщение по этому поводу, но и оно не внесло никакой ясности». В то же время утром в пятницу газета «Ведомости» опубликовала статью, в которой, со ссылкой на эксперта, «знакомого с позицией Ростуризма по этому вопросу», говорилось, «туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира», даже при условии автобусной, а не внутренней воздушной перевозки. «Таким образом, популярные египетские курорты – Хургада и Шарм-эль-Шейх – пока останутся недоступными для российских туристов», – резюмировал собеседник издания. В ответ Ростуризм оперативно заявил, что «в связи с появлением в СМИ сообщений о якобы имеющем место запрете Федерального агентства по туризму на реализацию туроператорами туров в любые города Арабской Республики Египет, кроме Каира, Ростуризм обращает внимание туристов и участников рынка на то, что данная информация не соответствует действительности», и напомнил о праве туроператоров «формировать туры в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром». Как отмечает г-жа Тюрина, «совершенно очевидно, что и туристическому рынку, и средствам массовой информации необходимы подробные разъяснения о том, как можно и как нельзя продавать Египет. Отмечу, что в комментариях Ростуризма даже не упоминается словосочетание «морские курорты», не говоря уже об их географических названиях. И это тоже сбивает с толку. А почему бы просто не рассказать – можно или нельзя продавать Хургаду и Шарм-эль-Шейх? Если можно, то как? На автобусах из Каира возить можно или нет? Ведь в этой части Ростуризм не счел нужным опровергнуть «Ведомости». А предлагать туристам размещение плюс страховку/экскурсии без перелета, а добираются пусть сами, как хотят, – можно или нет? А через третьи страны – все-таки можно или нельзя?.. Или сейчас главное – загрузить рейсы между Москвой и Каиром, а всё остальное значения не имеет? А может быть, в Ростуризме просто не знают ответов на все эти вопросы?» В то же время, как отмечает глава Правовой службы Ассоциации туроператоров Надежда Ефремова, «условием законности формирования таких туров, исходя из разъяснений регулятора, должна являться включенная в пакет авиаперевозка с конечным пунктом назначения в виде г. Каир. Это совпадает с ранее высказанным Правовой службой АТОР видением существующего положения, в соответствии с которым наземная автомобильная перевозка из Каира до курортов является абсолютно соответствующей положениям указа президента №532 с изменениями, внесенными 2 января. В то же время очевидно, что перевозка туристов в курортные города Египта авиатранспортом из Каира по прежнему ограничена, формирование туров таким образом следует считать преждевременным». Наконец, в беседе с нашим порталом генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов отметил, что «Ростуризм должен дать прямой ответ о возможности продажи туров в Египет. Он мог бы выпустить заявление о том, что до особого распоряжения продажа туров запрещена или, наоборот, разрешена, но они, вероятно, «боятся ответственности». В указе президента от 2 января регулируется только вопрос воздушного авиасообщения между Россией и Египтом, а вопрос реализации туров в тексте не затрагивается. Однако Ростуризм в силу своей компетенции должен дать дополнительные комментарии с разъяснениями касательно вопроса безопасности российский туристов. Почему Ростуризм так неоднозначно себя ведет? Причина может быть в том, что политический курс отношений между Россией и Египтом идет на потепление, но при этом ни у кого в Ростуризме нет уверенности в безопасности российских граждан, которые будут отдыхать на Красном море. Ведь, кроме авиаперелета, до Каира путешественникам предстоит в течение многих часов добираться до места назначения на автобусах по пустыне, а кто даст гарантию, что там с ними ничего не случится?» «Просто никто не хочет рисковать людскими жизнями», - заключил наш эксперт. Он также предположил, что «вполне возможно, что Ростуризм взял паузу и не делает никаких дополнений и разъяснений, поскольку хочет собрать больше информации о ситуации в Египте». Отметим, что на фоне этой неопределенности были отложены ранее анонсированные ANEX Tour туры с перелетом в Каир регулярными рейсами и последующей транспортировкой туристов на курорты Египта. Также исчезли анонсированные ранее компанией «Пегас Туристик» турпакеты отдыха в Египте с перелетом до израильского Эйлата. При этом Яна Кучегура, специалист по связям с общественностью компании Anex Tour в беседе с нами отметила: «Мы готовы к запуску направления, с нашей стороны все подготовлено. В настоящий момент ожидаем урегулирования ряда организационных вопросов со стороны надлежащих органов». В свою очередь Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour, отметила в беседе с нами, что «Египет появился у нас в каталоге стран на сайте, также при подборе тура доступны цены на проживание на морских курортах (без учета авиаперелета и трансферов). Окончательная стратегия по направлению и системе трансферов будет принята, как только появится ясность в отношении расписания вылетов. Египет у туристов ассоциируется в первую очередь с пляжным отдыхом, но поскольку речь идет о Каире речь может идти об экскурсионно-пляжном. И мы рассматриваем возможность формирования и такого туристического продукта. Желающие, например, могут задержаться для осмотра пирамид или съездить в древнюю Александрию на Средиземное море». /TOURBUS.RU

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