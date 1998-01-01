Новости Петербуржцы снова поехали за рубеж на зимние праздники Туроператоры Северной столицы подвели итоги новогоднего сезона на основных выездных направлениях

Выездной туризм растет на фоне отложенного спроса - в этом уверены петербургские эксперты, оценивающие результаты новогодних каникул. «Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, объем выезда возрос как минимум на 15-20%», - констатируют они. Причем тенденцию поддерживают и «пляжные», и экскурсионные зарубежные направления, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Тренд подтверждают и цифры. Аэропорт Пулково, например, в период с 25 декабря по 8 января обслужил почти 610 тыс. пассажиров (на 8% больше показателя за аналогичный период 2017-го). Наиболее популярными у них направлениями в России стали Москва, Калининград и Екатеринбург, а среди зарубежных - Минск, Франкфурт-на-Майне и Прага. В наземных пунктах пропуска на эстонской и финской границах турпоток был еще более плотным. Так, только 30 декабря на Международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) Ивангород на границе с Эстонией в обе стороны ее пересекли 106 рейсовых и туристических автобусов (в прошлом году за все праздники их было 410), а после наступления 2018-го за сутки с третьего на четвертое января на въезд и выезд оформили 2324 легковых автомобиля и 109 автобусов. Не уступали в популярности и поезда: в период 1 по 9 января через железнодорожный пункт пропуска Ивангород границу с Эстонией в оба направления пересекли около 8,5 тыс. пассажиров, количество которых на направлении фактически увеличилось в 6 раз. Примерно такая же картина наблюдалась и на финской границе. По данным Генерального консульства Финляндии в Петербурге, в 2017-м оно выдало 590 тыс. виз (в 2016-м, для сравнения - 360 тыс.), а в период с 30 декабря по 8 января на финской границе только на выезд из РФ было оформлено 133,6 тысячи человек. Причем значительную часть выезда составил организованный турпоток, поскольку в праздничные выходные границу Ленобласти и Финляндии пересекли почти 1,5 тыс. автобусов. «В отличие от въезда, выездной турпоток радует стабильным ростом: как в течение всего летнего сезона, так и в новогодние праздники спрос на зарубежные туры был достаточно высоким, - комментирует генеральный директор группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов. – Особенно приятно то, что спросом пользуется зарубежная экскурсионка: на период новогодних каникул хорошо продавались туры в Париж и другие европейские». По словам Дмитрия Мазаникова, руководителя северо-западного представительства «Росс-Тур», из зарубежных «пляжных» больше всего клиентов интересуют ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Доминикана. «Первое из направлений предпочитают те туристы, которые ценят качество отдыха, но не готовы далеко лететь, - считает он. – Остальные выбирают любители экзотики, ищущие по-настоящему жаркого солнца и теплого моря. Вместе с тем очевидно, что на рынке по-прежнему не хватает доступного по цене «пляжного» направления: объемы продаж в дальние страны остаются невелики». Не согласиться трудно: в настоящее время в Петербурге из «пляжных» стран с наличием прямого перелета представлены только Доминикана, Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ и Израиль. В целом спрос на выезде (как экскурсионном, так и «пляжном») специалисты объясняют относительно стабильной ситуацией в экономике России и наличием отложенного желания отдохнуть в хороших условиях. «Многие в последнее время ждали улучшения ситуации и откладывали отдых до тех времен, когда смогут себе это позволить, - говорят эксперты. – Сейчас для тех, кто более-менее зарабатывает, они наступили». /TOURBUS.RU

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