Новости Чемпионат мира по футболу-2018 – Новости спортивного туризма Заработала горячая линия городских пресс-центров, открытых к ЧМ-2018/ Ростуризм создаст черный список отелей, завышающих цены на период ЧМ-2018/ Иностранные гости ЧМ-2018 потратят в России до $2 млрд

К ЧМ-2018 открылась горячая линия городских пресс-центров

10 января стартовала работа горячей линии городских пресс-центров для российских и международных СМИ, которая будет открыта вплоть до 15 июля – дня завершения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.



Задать свои вопросы на английском и русском языках о получении аккредитации в пресс-центры, о режиме их работы и предоставляемых услугах журналисты смогут круглосуточно по телефонам: +7 (495) 645-64-33; +7 (495) 645-64-34.

Аккредитация в городские пресс-центры, в которых будут обсуждаться культурные и околоспортивные события, проходящие в период проведения мундиаля, открыта на сайте footballcitymediacenter.ru.



Ежедневно для журналистов, аккредитованных в пресс-центры, будет предложена насыщенная деловая программа: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и искусства. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов.

Оператором городских пресс-центров является медиагруппа "Россия сегодня". Аналогичные пресс-центры были успешно организованы во время Кубка конфедераций FIFA - 2017 и на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Ростуризм создаст черный список отелей, завышающих цены на период ЧМ-2018 Ростуризм планирует создать реестр отелей, которые завышают цены на размещение в дни матчей Чемпионата мира по футболу, сообщил глава ведомства Олег Сафонов. "Федеральное агентство по туризму приняло решение о формировании черного списка отелей, которые решили сверх меры нажиться на чемпионате в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. В январе или феврале мы собираемся этот список обнародовать. Вряд ли отельеры захотят оказаться в этом "шорт-листе" – это стало бы серьезной антирекламой для них", — заявил он в интервью газете "Известия". По его словам, пока в этом списке "немного участников". "Есть несколько примеров из Волгограда, Саранска и других городов. Думаю, отельеры поймут недопустимость подобных действий и скорректируют свою ценовую политику. В некоторых гостиницах рост цен более чем впечатляющий – в 40 раз", — отметил руководитель Ростуризма. Г-н Сафонов добавил, что многое сделано для того, чтобы поездка болельщиков в Россию на чемпионат стала максимально комфортной. "Во всех регионах проведения матчей разработаны комплексные программы гостеприимства – от момента прибытия болельщика до самого его отъезда по истечении разрешенного срока безвизового пребывания", — добавил он. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Ранее руководитель управления по размещению "Оргкомитет Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России" Оксана Тубман сообщала, что "От болельщиков поступают жалобы на очень высокую стоимость гостиниц, некоторые отели 3-4* завысили цены в 10 раз. Сейчас зарегистрировано 38 подобных жалоб, в Москве прецедентов пока не было", — сказала она. Кроме того, по ее словам, болельщики жаловались, что за 1-2 месяца до жеребьевки ЧМ-2018 было невозможно забронировать номера в гостиницах ЧМ-2018 через онлайн-системы – те просто не выставляли их на продажу. "Вероятно, игроки рынка ожидали результатов жеребьевки, чтобы понять, какой город будет пользоваться наибольшим спросом у болельщиков", — отметила г-жа Тубман. Иностранные гости ЧМ-2018 потратят в России до $2 млрд По прогнозу главы Ростуризма Олега Сафонова, иностранные граждане, которые приедут в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, потратят в общей сложности до $2 млрд. "Можно прогнозировать, что порядка $1,5–2 млрд. Причем эти деньги обеспечат синергетический эффект для нашей экономики, поскольку придадут дополнительный стимул 53 отраслям народного хозяйства, участвующим в создании турпродукта", — сообщил глава Ростуризма в интервью СМИ. Он отметил, что в дни ЧМ-2018 в России ожидается 1,5 млн иностранных болельщиков. "Наша задача — не просто привлечь болельщиков на чемпионат, а сделать так, чтобы они влюбились в нашу страну и вернулись к нам в качестве туристов. Чемпионат мира по футболу — это окно возможностей для развития въездного туризма, которое надо эффективно использовать", — подчеркнул Олег Сафонов. "В целом все города практически полностью готовы, и нет никаких сомнений, что чемпионат встретим во всеоружии. Все российские и иностранные болельщики и просто туристы смогут разместиться и отдохнуть качественно и с комфортом", — добавил глава Ростуризма. Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. /TOURBUS.RU

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