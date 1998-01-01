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Туроператор «Жемчужная река» вновь сокращает программу полетов на Хайнань/ Роспотребнадзор предупредил об инфекционных заболеваниях в Перу/ Российский турист погиб во время велосипедной прогулки на Шри-Ланке

Туроператор «Жемчужная река» вновь сокращает программу полетов на Хайнань

Компания «Жемчужная река» сообщила о сокращении полетной программы на китайский остров Хайнань в зимнюю навигацию, сообщает сегодня РСТ. По маршруту Москва – Хайкоу – Москва будет выполняться только один рейс в неделю в период с 26 января по 23 марта.

Все ранее заявленные рейсы из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Тюмени, Ростова-на-Дону и Челябинска отменены и возобновятся не ранее 23 марта – если перевозчик вновь получит разрешение от китайских авиавластей.

Напомним, оператор столкнулся с проблемами 21 декабря прошлого года, когда выяснилось, что авиакомпания «Икар» не получила согласования слотов от китайской стороны.

Ростуризм также советует туроператорам, работающим на китайском направлении, соотносить свои планы с позицией Росавиации, согласно которой разрешение на выполнение чартерных полетов в КНР будет выдаваться «только после того, как авиаперевозчики предоставят в ведомство информацию, подтверждающую наличие слотов в китайских аэропортах».

Как рассказал коммерческий директор компании «Жемчужная река» Евгений Косинков, старт московских вылетов только с 26 января обусловлен новым регламентом согласования чартеров, который Росавиация ввела в конце ушедшего года. Теперь перевозчик должен подавать заявку с уже подтвержденными слотами на руках, после этого полеты можно начинать лишь через две недели. Раньше согласование слотов было возможно после подачи заявки.

По его словам, большинство туристов уже написали заявления на возврат денежных средств по ранее отмененным вылетам. Возвраты осуществляются в течение десяти рабочих дней.

Туристам из других городов, ранее оплатившим туры на Хайнань, «Жемчужная река» предлагает отправиться на отдых с вылетом из Москвы. В этом случае им вернут стоимость перелета до столицы и обратно, что позволит избежать вынужденного удорожания тура.

Роспотребнадзор предупредил об инфекционных заболеваниях в Перу

Роспотребнадзор предупредил о распространении в Перу лихорадки денге, Зика и чикунгунья, малярии, а также желтой лихорадки.

"Высокий риск передачи лихорадки денге и малярии присутствует на всей территории страны круглогодично. В 2017 году 17 человек погибли от лихорадки денге. По числу заболевших малярией Перу занимает второе место в Южной Америке после Бразилии, за период с 2000 по 2015 годы было зарегистрировано более 206 тыс. заражений", — говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Роспотребнадзор напоминает, что в Перу ежегодно регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья и желтой лихорадкой. "При посещении Перу требуется обязательная вакцинация против желтой лихорадки, являющейся единственной мерой предупреждения заболевания (необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за 10 дней до выезда, иммунитет после прививки сохраняется пожизненно)", — подчеркивает ведомство.

Кроме того, в Перу отмечена местная передача вируса Зика – с 2015 года зарегистрировано более 7 тыс. подозрительных на эту лихорадку случаев заболевания.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — отмечает ведомство.

Россиянин разбился на велосипеде на Шри-Ланке

Один россиянин погиб, второй пострадал в результате дорожного происшествия на Шри-Ланке, сообщают в четверг местные СМИ.

Инцидент произошел рано утром в четверг. Два российских туриста ехали на велосипеде по дороге, ведущей из курортного местечка Велигама в город Матара. В результате столкновения один из них погиб, второй был ранен и доставлен в госпиталь в Матаре.

По данным СМИ, оба россиянина были в состоянии алкогольного опьянения.

/TOURBUS.RU