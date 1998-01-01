В Тунисе – протестные акции

По информации СМИ, третий день подряд в Тунисе продолжаются протесты против мер правительства по жесткой экономии бюджетных средств и роста цен. Полиция использовала против протестующих слезоточивый газ. С начала беспорядков арестованы около 300 человек, один человек погиб, ранения получили 49 сотрудников полиции.

Протесты проходят в ряде городов Туниса, в том числе в столице. Минобороны страны заявило, что в основных городах Туниса военные взяли под охрану банки, почтовые отделения и государственные учреждения.

Между тем, как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные турофиса страны и туркомпаний, антиправительственные волнения в Тунисе не повлияли на отдых немногочисленных в это время года российских туристов, так как протесты проходят в крупных городах вдали от туристических зон.

"Гражданские волнения проходят в городах и местностях, далеких от туристических зон и экскурсионных маршрутов. Ситуация в стране находится под полным контролем властей, и безопасности туристов ничего не угрожает", — подчеркнули в Тунисском национальном туристическом офисе.



О том, что отдыху россиян в Тунисе происходящие события не мешают, говорят и опрошенные ассоциацией туроператоры. "Все инциденты происходят вдали от туристических зон. Кроме того, сейчас в Тунисе низкий сезон и не очень комфортная погода, направление в это время не пользуется активным спросом у россиян. В настоящее время туда едут туристы, которые предпочитают талоссотерапию и спа-процедуры, но таких немного", — уточнили представители туркомпаний.

Как отмечают в АТОР, именно по причине невысокого спроса на талассотуры «Анекс тур» на днях оптимизировал свою чартерную цепочку на остров Джерба, оставив, начиная с февраля, лишь один вместо двух рейсов в неделю.

Отметим также, что и МИД РФ никаких рекомендаций или предупреждений российским туристам относительно посещения Туниса пока не давал.

В свою очередь в беседе с нами Ирина Овчинникова, менеджер направления Тунис компании Vand International, в беседе сообщила, что в настоящий момент клиенты ее компании в Тунисе не отдыхают.

«Мы зимой не летаем, только с конца апреля. Сейчас туда летают только редкие чартерные рейсы, которые стоят дорого», - заметила Ирина Овчинникова.

Пока что туроператор не получал отказов от клиентов, забронировавших летние туры, поэтому к настоящему моменту никакого негативного влияния ситуация на спрос не оказала.

При этом представитель компании Vand International отметила, что в ее компании в прошлом году туры в Тунис продавались гораздо успешнее, чем в 2016-м, и она уверена, что новый сезон на направлении также будет успешным.

В свою очередь Светлана Гришина, ведущий менеджер по продажам компании «Юнитурс», отметила в беседе с нами: «Зимой нам поступают лишь единичные запросы на Тунис, в основном от тех, кто любит талассотерапию или хочет подышать морским воздухом. Высокий сезон для отдыха в Тунисе начнется лишь в конце апреля и продлится по октябрь».

Отметим, что в 2017 году, по данным министерства туризма, Тунис посетили семь миллионов иностранных туристов, что на четверть больше, чем годом ранее. В их числе - более полумиллиона россиян.

/TOURBUS.RU