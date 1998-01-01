Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: В минувшем году российский турпоток в Израиль вырос на 25% Эксперты комментируют последние оптимистичные данные Министерства туризма Израиля и прогнозируют рост российского турпотока в наступившем году

Как сообщили нашему порталу в Министерстве туризма Израиля, согласно последним данным Статистического бюро страны, в минувшем году Израиль посетили 3 611 800 туристов (не включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров), что на 25% превышает показатели прошлого года и на 29% – 2015 года. В декабре турпоток в страну составил 290 тыс. путешественников, что свидетельствует о 17%-м росте по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Стоит отдельно отметить значительный рост турпотока в Израиль из России – в 2017 году страну посетили 331 500 туристов из России, что на 25% больше, чем годом ранее. При этом США по-прежнему являются лидером по турпотоку - 778 800 американцев посетили Израиль в 2017 году, прирост составил 20%. Россияне на втором месте, Франция – 308 600, Германия – 218 000 и Великобритания – 198 500 туристов. Согласно исследованию туристического рынка, 91% туристов, посетивших Израиль в 2017 году, оценили свое пребывание как «очень хорошо» и «отлично». Наиболее популярные регионы: Иерусалим (78%), Тель-Авив (67%), Мертвое море (49%), Тверия и Галилея (35%). Более половины (59%) путешественников побывали в Израиле впервые. Комментируя эти цифры, министр туризма Израиля Ярив Левин отметил: «Въездной туризм в 2017 году достиг исторического максимума – 3,6 миллиона туристов, что на 700 000 превышает показатели 2016 года. Ранее Израиль никогда не принимал более 3-х миллионов путешественников за год. Безусловно, это результат комплексной маркетинговой политики, которой Министерство туризма Израиля придерживается последние два года». Комментируя нам эти обнадеживающие результаты, российский консультант-представитель израильской туркомпании Israel2Go Олег Драгунский, отметил: «2017 год был достаточно хорошим для Израиля, поскольку он прошел достаточно спокойно, без кризисов. Озвученные министерством туризма цифры роста туристического потока - вполне реальные. Такой прирост может быть связан, в том числе, и с улучшением экономического положения граждан России. Сейчас многие вновь стали совершать дорогостоящие покупки, как было до кризиса, так что можно подумать и об отдыхе. Впрочем, есть и существенная сложность с подсчетом точного числа туристов из Российской Федерации, так как нельзя точно нельзя сказать, кто посетил страну с туристическими целями, а кто по собственным делам. Корректней будет говорить, что эта цифра показывает нам число посещений гражданами Российской Федерации Израиля, а не только туристов». Как добавил наш эксперт, «если говорить о перспективах направления на туристическом рынке, то нужно, мне кажется, уделять больше внимания тому, что Израиль – это гораздо больше, чем просто экскурсионные туры. Хотя там есть прекрасное Средиземное море, где уже с конца апреля начинается купальный сезон, температура воды в летний сезон доходит до +27-28 градусов, а закрывается сезон только в середине ноября. На Красном море есть прекрасный курорт Эйлат, расположенный в 200 км от центра страны и в 60 км от аэропорта Овда, куда активно летают чартеры из городов России. При этом нужно понимать, что Израиль - направление не из дешевых и никогда им не станет. Все дело в том, что это одна из обеспеченных стран мира со средней зарплатой около двух тыс. евро. Понятно, что никто из местного обслуживающего персонала работать «за копейки» не будет. Так что в 2018 году можно надеяться на прирост потока, если в России не ухудшится экономическая обстановка, а в Израиле будет все спокойно». Наш эксперт также отметил, что «дополнительным фактором привлечения могут стать новые проекты Министерства транспорта Израиля среди которых – открытие уже 31 марта высокоскоростной железной дороги Тель-Авив – Иерусалим, после открытия которой путь до столицы Израиля из аэропорта им. Бен-Гуриона будет занимать всего полчаса. Кроме того, рядом с Эйлатом почти достроен аэропорт Рамон, который станет практически второй международной гаванью Израиля. Его открытие также анонсировано в этом году, и многие европейские лоукостеры уже подписали контракты на перевозку. Планируется, что он сможет принимать до 1,8 млн пассажиров в год. 2017 год был достаточно хорошим для Израиля, поскольку он прошел достаточно спокойно, без кризисов. Очень надеюсь, что туда будут вскоре осуществляться рейсы и из нашей страны». /TOURBUS.RU

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