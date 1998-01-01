Новости Ростуризм официально разрешил продавать туры на египетские курорты, а Минтранс обещает, что полеты в Каир начнутся через месяц Эксперты по-прежнему не уверены в спросе на отдых на Красном море с перелетом до Каира и длительным трансфером

Сегодня Ростуризм официально развеял опасения туроператоров, заверив их, что они после открытия авиасообщения с Каиром могут продавать туры в Египет на базе регулярных рейсов в столицу страны. "В связи с появлением в СМИ сообщений о якобы имеющем место запрете Федерального агентства по туризму на реализацию туроператорами туров в любые города Арабской Республики Египет, кроме Каира, обращаем внимание туристов и участников рынка на то, что данная информация не соответствует действительности", — заявили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в ведомстве, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 2 января 2018 года "О внесении изменений в указ президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 г. N553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий" туроператоры имеют право формировать туры в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром. Отметим, что ранее сегодея газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на свой источник в Ростуризме, что туроператоры якобы не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира. При этом, как сообщает «Интерфакс», на сегодня у большинства туроператоров Египет пока так и не появился в ассортименте стран, представленных на сайтах. А если и появился, то не предлагается никаких конкретных дат вылета. У сетей турагентств и онлайн-трэвел агентств при этом до сих пор висят предупреждения, что туры по этому направлению недоступны для бронирования. Между тем, вчера министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил в итервью агенству ТАСС, что регулярные воздушные перевозки между Москвой и Каиром могут начаться не в начале, а лишь в середине февраля. По его словам, потребуется примерно полтора месяца после подписания указа президента на открытие авиасообщения и заключение соответствующих договоров с аэропортом Каира и хэндлинговыми компаниями на перезапуск работы представительства «Аэрофлота». Ранее предполагалось, что уже 1 февраля полеты в египетскую столицу из Домодедово начнтает выполнять (по вторникам, четвергам и воскресеньям) авиакомпания Egypt Air, а из Шереметьево по тем же дням – «Аэрофлот». Отвечая на вопрос нашего портала о перспективах открытия египетского направления, генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура между тем ранее отметил, что «начало полетов в Каир мы можем рассматривать как промежуточный шаг к «открытию» курортов Красного моря. Конечно, полеты в Каир будут востребованы в какой-то степени туристами, интересующимися круизами по Нилу и экскурсионными турами. Кто-то, возможно, захочет полететь через Каир также и в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Но при этом спрос на туры с перелетом в Каир в любом случае будет примерно в 10 раз ниже, чем интерес к программам на основе чартерных рейсов непосредственно до египетских курортов. Поэтому на этом первом этапе «открытия» Египта мы собираемся предлагать лишь индивидуальные туры в эту страну». «Cейчас начали появляться условия для реализации турпродукта в Египет, так что мы будем двигаться в этом направлении. Вполне вероятно, что первые туры появятся у нас в продаже в течение недели-двух. Что касается авиаперевозки, то пока нет полного понимания, какие авиакомпании и на каких условиях будут предлагать перевозку на регулярных рейсах", — сообщил в свою очередь директор по продажам компании НТК "Интурист" Сергей Толчин. При этом, по словам эксперта, «Пока неизвестно, сколько будет стоить перелет регулярным рейсом, – но точно дороже, чем чартеры. Кроме того, цены на объекты размещения в Египте с открытием российского рынка могут подрасти в ожидании роста спроса, а также на стоимость окажет влияние более слабый рубль, чем был несколько лет назад. Одним словом, вновь открытый Египет будет дороже, чем ожидают россияне». В то же время исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что «в случае доставки туристов на курорты Красного моря из Каира на автобусах трансфер будет занимать шесть-семь часов. Правда, такой тур будет стоить меньше, чем с внутренними перелетами - по очень предварительной оценке, 35-40 тыс. руб. на человека, на неделю в отеле 3* «все включено». Если туристы выберут дополнительный чартерный перелет на курорты Египта, то это добавит к стоимости минимум 12 тыс. рублей, соответственно, цена тура будет около 50 тыс. рублей». /TOURBUS.RU

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