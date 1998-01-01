Новости В низкий сезон Турция будет платить российским операторам в два раза больше Наши эксперты комментируют заявление министра культуры и туризма Турции, обнародовавшего сумму поддержки чартерных программ в зависимости от сезона

Турция ожидает в 2018 году пять миллионов российских туристов и значительно расширит поддержку российских операторов. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш, которого цитирует РИА «Новости». "Мы считаем прошедший год успешным для нашего турсектора по сравнению с 2015-2016 годами, когда у нас произошел большой провал во въездном туризме. В 2017 году к нам приехали около 32 миллионов туристов, что принесло доход 26 миллиардов долларов", — отметил министр. "После кризиса в отношениях с Россией мы сумели собраться, результатом стали более 4,5 миллионов российских туристов, выбравших Турцию как место поведения своего отпуска — это для нас большой успех и большая честь. В 2018 году мы ожидаем пять миллионов гостей из России", — добавил г-н Куртулмуш.

Всего, по его словам, Турция ожидает в наступившем году более 35 миллионов иностранных туристов и 30 миллиардов долларов дохода от туризма. "У нас есть важные стратегии, одна из них — разнообразие видов туризма. Это спортивный, религиозный, медицинский и другие виды туризма. Россиян мы хотим приглашать не только в Анталью, но и в другие регионы. Мы знаем, что российских туристов интересуют и другие направления, например, Каппадокия. Но есть проблема с авиаперелетами. Мы работаем над этим вопросом, в частности, в настоящее время совещаемся с нашим национальным авиаперевозчиком Turkish Airlines, пытаемся их убедить разнообразить турпакеты", — отметил собеседник. Министр подчеркнул, что «в России на турецком рынке работают серьезные туроператоры. Мы оказываем им поддержку. Собираемся повысить в этом году финансовую дотацию турагентствам, привозящим нам туристов, с 6 до 9 тысяч долларов на самолет, при этом в высокий сезон эта сумма будет составлять 4-6 тысяч долларов. Мы отправили это предложение в правительство, и как только оно будет принято, сразу же вступит в силу».



Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», комментируя информацию о том, что в 2018 году Турция отдаст приоритет низкому сезону при субсидировании чартеров, заявил, что «это логичное и правильное решение. В высокий сезон туристы в любом случае поедут в Турцию, а вот спрос в низкий сезон, конечно, нужно стимулировать. Если рейсы в низкий сезон будут субсидироваться, это положительно отразится на потоке, туристы, если им предложить привлекательные цены, с большим удовольствием поедут в Турцию и в ноябре, и в марте». Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании «Скидка Тур», в свою очередь, отметила, что «туристы едут в Турцию в низкий сезон, и едут хорошо, но вот рейсов не хватает, и как раз субсидирование здесь может помочь, особенно если это снизит цены. Опять же, большинство отелей зимой закрыты, поэтому рейсов, может быть, и начнет хватать, а вот с подтверждением мест в отелях могут возникнуть проблемы. И к тому же здесь многое зависит от Египта, и когда и Египет вернется в полном объеме, то зимняя Турция будет мало востребована у россиян». Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт тур», выразила схожее с коллегами мнение. Эксперт отметила, что «если цены на перелет в низкий сезон будут привлекательными, то это безусловно простимулирует поток, туристы с большим удовольствием воспользуются возможностью посетить Турцию по хорошим ценам. Мы и сейчас отмечаем интерес к Турции в низкий сезон». /TOURBUS.RU

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