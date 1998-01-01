Новости Россияне могут посещать без виз уже 110 стран Эксперты комментируют результаты последнего Индекса паспортов, опубликованного компанией Henley & Partners, и обсуждают перспективы дальнейшего облегчения визового режима для наших туристов

Компания Henley & Partners опубликовала на этой неделе ежегодный Индекс паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы. В 2018 году были проанализированы 200 стран и территорий. По данным Индекса, россияне в 2018 году без виз могут посещать 110 стран. В прошлом году это показатель составлял 106, в 2016 году – 105 стран. Украина в 2018 году вытеснила Россию с первого места в рейтинге среди стран СНГ, став 44-й в мире. Эта страна существенно улучшила свои позиции благодаря получению безвизового доступа в Шенгенскую зону в 2017 году. Больше всего стран без необходимости оформления визы могут посетить обладатели немецкого паспорта. В 2018 году гражданам Германии будут доступны для безвизового посещения 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место в рейтинге досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран. Последнее место в Индексе паспортов досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира. Как отметила между тем в беседе с нами Лариса Аханова, PR-директор компании TEZ Tour, «я не ожидаю дальнейшего ослабления визового режима для наших туристов. А страны, дополнившие безвизовый список в этом году, для туристов, за исключением ОАЭ, не очень интересны и не пользуются большим спросом. Однако положительным моментом является то, что большинство консульств стран Евросоюза сейчас стараются выдавать долгосрочные визы, и это действительно радует, поскольку туризм - вне политики. Ранее Греция говорила об упрощении визового режима для тех, кто будет путешествовать из Турции на пароме, но это «капля в море». Другое дело, если бы с заявлением об упрощении визового режима выступили представители таких стран, как Италия, Испания, Италия или Франция – это наиболее интересные туристические направления, куда большой туристический поток. Также показателем курса политических отношений между Россией и Шенгенскими странами можно считать то, что Россия больше не принимает участие во встречах стран Евросоюза, так что потепления пока никакого нет». Александр Тепляков, руководитель отдела коммуникаций с партнерами компании «Данко», также заметил, что «надеяться, что в ближайшее время мы сможем, как граждане Германии, посещать 177 стран, не приходится. Все завязано на наших политических отношениях с Европой. Возможно упрощение, отмена визового режима лишь на «островных» направлениях. К примеру, Греция говорила об упрощении виз для тех, кто на пароме будет путешествовать из Турции. Для принятия же такого рода решений, как полная отмена виз, нужно вести диалог на правительственном уровне». Наконец, Римма Сяйбатталова, руководитель визового отдела туроператора Vedi Tour Group, в беседе с нами отметила, что «конечно, страны, дополнившие в последнее время безвизовый список, с точки зрения туризма в большинстве своем малоперспективны. Но в нашей ситуации уже хорошо то, что сохранились старые договоренности и не было введено никаких дополнительных процедур для получения виз. Ожидать, что страны Шенгена совсем отменят визы, сейчас нельзя, хотя вполне можно допустить, что могут вновь начаться разговоры на эту тему. На моей памяти уже 15 лет говорят об упрощении визового режима со странами ЕС». При этом, добавила эксперт, «большим недостатком ныне существующей процедуры получения виз в страны Шенгена является то, что нет единого списка документов для подачи, каждая страна предъявляет свои требования, а процедура оформления занимает разное время». /TOURBUS.RU

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