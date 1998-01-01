MICE ANTOR Workshop–2018 ждет участников и гостей

Ежегодный международный MICE ANTOR Workshop, посвященный всем аспектам делового туризма, пройдет 25 января в 10.00 в отеле The Ritz-Carlton Moscow

Ассоциация национальных туристических офисов в России (АНТОР) приглашает посетителей - профессионалов туристической и MICE-индустрии - на ежегодный международный MICE ANTOR Workshop, посвященный организации корпоративных поездок, выездных конференций, деловых встреч и другим аспектам делового туризма. Мероприятие состоится 25 января в 10.00 в отеле The Ritz-Carlton Moscow (ул. Тверская, д.3).

MICE ANTOR Workshop занимает ведущие позиции в сфере MICE-мероприятий и прочно укоренился в календаре туристических и деловых мероприятий столицы.

Формат мероприятия предусматривает встречу участников с партнерами и потенциальными клиентами, демонстрацию возможности мирового и внутреннего делового и корпоративного туризма для российского потребителя, обсуждение связей и сотрудничества по данному направлению.

Во время мероприятия будут проходить как заранее запланированные, так и спонтанные встречи между потенциально заинтересованными друг в друге партнерами. У участников и посетителей будет возможность заранее запланировать встречи в течение всего мероприятия. Сервис планировки встреч доступен на сайте для зарегистрированных участников.

В качестве посетителей мы приглашаем непосредственно потенциальных потребителей всех MICE-услуг, а именно прямых корпоративных клиентов (заказчиков мероприятий), агентства по организации корпоративных мероприятий, турфирмы (специализирующиеся на MICE или имеющие MICE-департаменты) из Москвы и других российских регионов, а также других заинтересованных профессионалов делового туризма.

Вход на мероприятие бесплатный, но допуск каждого участника должен быть подтвержден организаторами после обязательной регистрации на сайте.



Наши участники гостиницы и гостиничные сети, национальные туристические представительства, компании-организаторы деловых, событийных и корпоративных поездок, авиакомпании, бизнес и конференц-центры, транспортные и круизные компании - все российские и иностранные компании, которым есть, что предложить российским деловым и корпоративным клиентам.

Внимание! Еще есть возможность подать заявку на участие в качестве экспонента. Подробная информация о мероприятии, включая условия участия и анкету-заявку, имеется на сайте www.antormice.com.

По вопросам участия, посещения и за более подробной информацией по московскому MICE ANTOR workshop просьба обращаться по тел.: (499) 500-56-28 и на e-mail: sales@antormice.com.