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11 января
MICE ANTOR Workshop–2018 ждет участников и гостей
Ежегодный международный MICE ANTOR Workshop, посвященный всем аспектам делового туризма, пройдет 25 января в 10.00 в отеле The Ritz-Carlton Moscow
Ассоциация национальных туристических офисов в России (АНТОР) приглашает посетителей - профессионалов туристической и MICE-индустрии - на ежегодный международный MICE ANTOR Workshop, посвященный организации корпоративных поездок, выездных конференций, деловых встреч и другим аспектам делового туризма. Мероприятие состоится 25 января в 10.00 в отеле The Ritz-Carlton Moscow (ул. Тверская, д.3).
MICE ANTOR Workshop занимает ведущие позиции в сфере MICE-мероприятий и прочно укоренился в календаре туристических и деловых мероприятий столицы.
Формат мероприятия предусматривает встречу участников с партнерами и потенциальными клиентами, демонстрацию возможности мирового и внутреннего делового и корпоративного туризма для российского потребителя, обсуждение связей и сотрудничества по данному направлению.
Во время мероприятия будут проходить как заранее запланированные, так и спонтанные встречи между потенциально заинтересованными друг в друге партнерами. У участников и посетителей будет возможность заранее запланировать встречи в течение всего мероприятия. Сервис планировки встреч доступен на сайте для зарегистрированных участников.
В качестве посетителей мы приглашаем непосредственно потенциальных потребителей всех MICE-услуг, а именно прямых корпоративных клиентов (заказчиков мероприятий), агентства по организации корпоративных мероприятий, турфирмы (специализирующиеся на MICE или имеющие MICE-департаменты) из Москвы и других российских регионов, а также других заинтересованных профессионалов делового туризма.
Вход на мероприятие бесплатный, но допуск каждого участника должен быть подтвержден организаторами после обязательной регистрации на сайте.
Внимание! Еще есть возможность подать заявку на участие в качестве экспонента. Подробная информация о мероприятии, включая условия участия и анкету-заявку, имеется на сайте www.antormice.com.
По вопросам участия, посещения и за более подробной информацией по московскому MICE ANTOR workshop просьба обращаться по тел.: (499) 500-56-28 и на e-mail: sales@antormice.com.
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