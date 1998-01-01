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"Уральские авиалинии" свяжут Ростов-на-Дону и Тель-Авив/ Роспотребнадзор сообщает о вспышке листериоза в ЮАР/ МИД РФ предупредил туристов о забастовке на транспорте в Греции

"Уральские авиалинии" свяжут Ростов-на-Дону и Тель-Авив

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 28 марта открывает новый рейс Ростов-на-Дону — Тель-Авив, сообщает пресс-служба авиакомпании. Рейс будет выполняться один раз в неделю по средам.

"Уральские авиалинии" уже выполняют регулярные рейсы в Тель-Авив из аэропорта Жуковский, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Компания базируется в екатеринбургском Кольцово, московском Домодедово и петербургском Пулково. Крупнейший акционер компании — ее генеральный директор Сергей Скуратов.

Флот компании состоит из 43 самолетов, все производства Airbus (двадцать три А320, тринадцать А321 и семь А319).

Роспотребнадзор предупредил о вспышке листериоза в ЮАР

Роспотребнадзор предупредил о вспышке листериоза в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где от этой инфекции только за последний месяц погиб 61 человек.

"По информации СМИ со ссылкой на министра здравоохранения ЮАР Аарона Мотсоаледи, в стране складывается сложная ситуация по листериозу. За декабрь прошлого года по состоянию на 9 января 2018 года лабораторно подтверждено 727 случаев заболеваний среди людей, из которых 61 – завершился летальным исходом", — сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Также в сообщении отмечается, что листериоз является инфекционным заболеванием человека и животных с высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Им можно заразиться при контакте с зараженными людьми и животными.

Кроме того, заболеть можно при вдыхании пыли и употреблении в пищу инфицированных продуктов животного происхождения, овощей, фруктов и морепродуктов без достаточной термической обработки. Иногда отмечается бессимптомное течение болезни. Вакцины от инфекции не разработаны.

МИД предупредил россиян о забастовке на транспорте в Греции

Забастовка работников общественного транспорта пройдет в городах Греции в пятницу, 12 января, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Греция – 12.01 забастовка работников всех видов общественного транспорта в Афинах и ряде крупных городов", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Ранее МИД РФ предупреждал россиян о забастовке работников общественного транспорта в Риме, которая также состоится в пятницу.

/TOURBUS.RU



