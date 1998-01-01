Новости Профессионалы туризма подвели итоги новогодних праздников Представители АТОР, Ростуризма, Росавиации и туроператорских компаний рассказали о том, насколько успешным оказался прошедший новогодний период

Спрос на турпоездки в новогодние каникулы вырос на 15-30% по сравнению с прошлым годом, сообщила на вчерашней встрече с журналистами исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «В общей сложности, по оценкам турбизнеса, спрос вырос от 15 до 30% на различных направлениях по сравнению с прошлым годом. Причина – практически не изменившаяся стоимость отдыха по сравнению с прошлыми праздниками. Все прошлые годы на каникулы она росла на 15-20%, это было стандартное увеличение цены, так как новогодние праздники – пик сезона. В этом году стоимость отдыха на российских курортах выросла на уровень инфляции, а зарубежные направления вовсе не изменились в цене», — рассказала она. При этом, по словам эксперта, за время новогодних каникул в этом году не произошло никаких инцидентов, а туркомпании выполнили все взятые на себя обязательства. «Все прошло нормально, не считая того, что в Альпах застряли туристы. Но и там никто не жалуется», — отметила Майя Ломидзе. Рейтинг предпочтений российских туристов, по ее словам, также не изменился по сравнению с прошлым годом. "Лидирующее направление – Сочи. Затем зарубежные Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индия и Доминикана. Дальше с большим отрывом горнолыжные альпийские направления — Италия, Австрия, Андорра, Австрия, Швейцария", — рассказала эксперт. В то же время, как отметил вчера начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя, турпоток в ряд регионов России в новогодние каникулы вырос на 4-8%. «Большинство россиян остались отдыхать на российских курортах – южных, в Калининградской области, поехали в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас высокий туристский сезон еще не завершился, некоторые продолжают отдыхать в санаторно-курортных комплексах, сейчас лучшее время для этого. Чуть позже Росстат даст нам более точные цифры по турпотоку", — сообщил эксперт. Представитель Ростуризма добавил, что рост на 4% отмечают в Калининградской области, "и это очень хорошо". По его словам, не исключено, что когда подведут итоги новогодних праздников, в некоторых регионах рост превысит 8%. Также г-н Куделя подчеркнул, что в этом году на горячую линию Ростуризма почти не поступали жалобы туристов на проблемы, связанные с отдыхом. В свою очередь, как заявил глава Управления регулирования перевозок Росавиации Андрей Круглов, «с 26 декабря по 8 января из России было выполнено более 700 чартерных рейсов, в том числе более 400 из аэропортов московского авиационного узла, которые обслужили более 3 млн пассажиров, на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего чартерами воспользовались на 30% пассажиров больше, чем в прошлом году". По словам эксперта, основными направлениями новогодних перевозок стали Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия, Франция, Италия, Испания и Кипр. "К сожалению, не обошлось без задержек – всего их было более 40, в основном все они были вызваны метеоусловиями в российских и зарубежных аэропортах", — добавил представитель Росавиации. Опрошенные нашим порталом представители туроператоров также в основном остались довольны прошедшим высоким зимним сезоном. Так, коммерческий директор компании «Джет Тревел» Лариса Смирнова в беседе с нами рассказала, что в ее компании «отметили средний рост новогодних продаж на 15-30% по основным направлениям, таким как Франция, Италия, Швейцария. Чартерные и регулярные рейсы заполнялись очень хорошо. Интересным открытием для команды стало то, что продажи 2 января были очень низкими, хотя в предыдущие годы ситуация была противоположной, в этом году нам даже пришлось отозвать несколько программ. Высокий уровень продаж был на этот раз на даты 31 декабря и 6 января». В свою очередь, Анна Суханова, специалист по продажам горнолыжных туров компании «Калсон Туризм», отметила, что продажи новогодних туров с бюджетом выше среднего выросли в компании на 30%. Никаких проблем с чартерными рейсами у туроператора в этот период не возникало, поскольку клиенты оператора предпочитают регулярную перевозку. Татьяна Антонова, ведущий менеджер департамента Франции туроператора Vand International, сообщила, что в минувшие зимние праздники «на горнолыжных направлениях компания отметила лишь небольшой рост, что связано, вероятно, с последствиями финансового кризиса. Я полагаю, что сейчас сместился фокус продаж, туристы выбирают даты уже после праздников, поскольку их стоимость гораздо ниже, чем на праздничные даты». Наконец, характеризуя продажи новогодних туров по России, Наталья Архипова, заместитель генерального директора туроператора «Орфей», рассказала нам, что «продажи таких туров шли хорошо, сильных падений не было, за исключением некоторого снижения интереса к Золотому кольцу. При этом особой популярностью пользовались тематические детские туры в Великий Устюг, Костромскую область, Ярославль. Конечно, не обделены вниманием были и экскурсионные туры в Смоленск, Тамбовскую и Липецкую области и в соседнюю Беларусь». /TOURBUS.RU

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