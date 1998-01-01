Новости

В России появилось еще одно объединение туроператоров

Профессионалы туризма рассказали о причинах появления и задачах Лиги туроператоров Санкт-Петербурга

В среду члены правления нового общественного объединения в сфере российского туризма «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» официально представили его, пояснив причины создания, цели и задачи ассоциации.

По словам директора новой ассоциации Кирилла Соколова, в настоящее время в нее уже входят 24 компании города на Неве.

«Ассоциация прошла первый этап регистрации в соответствующих инстанциях и представляет собой общественное объединение, в которое, в основном, входят предприятия, занятые приемом туристов в Петербурге, - пояснил он. – Причем это компании, которые организуют прием как российских, так и зарубежных гостей, оказывая им самые разные услуги».

Что касается причин создания объединения, член правления ассоциации Павел Киселев сообщил, что «это произошло благодаря желанию совместно решать проблемы, которые в одиночку решать уже не получается».

«Таких проблем у нас достаточно много, а объединение усилий способно дать гораздо лучший результат», - полагает он.

В свою очередь, председатель правления «Лиги туроператоров Санкт-Петербурга» и генеральный директор компании «Музыка путешествий» Алена Сергеева подчеркнула, что в первую очередь объединение будет стараться решить вопросы, наиболее актуальные для «принимающих» турфирм города.

«В частности, оперативного разрешения требует ситуация, сложившаяся вокруг детского туризма, нужно обсуждать порядок взаимодействия с музеями, проблему остановок и стоянок для туристических автобусов, а также целый ряд других насущных вопросов», - считает она.

При этом участники объединения уверены, что общие усилия вполне могут дать положительный результат. Пример есть: попавшие под запрет детские экскурсии на разведение мостов в конце концов все же удалось вернуть на рынок.

По словам Кирилла Соколова, ассоциация уже приступила к активным действиям: кроме написания многочисленных писем с просьбами разрешить ту или иную ситуацию в адрес властей Петербурга и страны, представители лиги участвуют в работе ряда профильных собраний, в рамках которых вырабатывают решения, касающиеся деятельности туристического бизнеса. «Мы стараемся занимать максимально конструктивную позицию и будем сотрудничать со всеми, кто способен помочь в решении назревших проблем, - говорит он. – Открыты мы и для приема новых членов: при желании и другие компании, готовые участвовать в этом деле, могут вступить в наше объединение».

В самое ближайшее время юридическое оформление нового общественного объединения будет полностью завершено, но уже сейчас заработал сайт нового объединения.

/ TOURBUS.RU