Новости Новогодние праздники не обрадовали «въездных» операторов Профессионалы туризма Северной столицы обсуждают причины заметного спада въездного турпотока в период прошедших праздников

Несмотря на то, что туристические власти города на Неве по-прежнему утверждают о продолжающемся росте въездного турпотока в Питер, представители принимающих компаний уверенно говорят о снижении количества гостей, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Так, по оценке председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Андрея Мушкарева, основанной на данных систем бронирования, в новогодние праздники город на Неве посетили на 10-15% туристов больше, чем год назад. Таким образом, речь идет не менее чем о 400 тыс. гостей (включая россиян и иностранцев), которые стали участниками празднования не только собственно Нового года, но и такой питерской новинки, как праздник фейерверков и огненных шоу под названием «Рождественская Звезда», состоявшегося 7 и 8 января и привлекшего десятки тысяч зрителей. Вместе с тем участники рынка уверены – говорить о росте турпотока не приходится. Они констатируют: на фоне небольшого увеличения объемов въезда со стороны иностранцев (в основном – китайцев) наблюдается значительное снижение количества приезжающих в Петербург россиян. «Тенденция всего прошлого сезона сохранилась и в ходе новогодних праздников, - говорит генеральный директор компании «Каприз» Андрей Петенков. – В целом снижение объема въезда в Северную столицу иногородних россиян можно оценивать как минимум в 30%. Особенно это заметно по школьному туризму, который «просел» в разы». Согласен с ним и руководитель группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов. «Если оценивать период новогодних каникул, со всей очевидностью прослеживается тенденция снижения российского турпотока в город, - отмечает эксперт. – И дело даже не в нехватке у россиян денег: сейчас значительную часть потенциальных туристов у Петербурга отбирает Москва, куда многие из них предпочитают поехать вместо Северной столицы». По его данным, в разных компаниях города российский турпоток «просел» на величину в 20-50%. В свою очередь, коммерческий директор компании «Прогулки» Павел Киселев также констатирует снижение объемов оказываемых услуг. «Однако в нашем случае оно не так очевидно, поскольку предлагаемые нами экскурсии востребованы не только у приезжих туристов, но и у самих петербуржцев, - считает он. – В результате нам почти удается компенсировать снижение объемов со стороны иногородних гостей интересом горожан». При этом эксперты отмечают и некоторые перекосы рынка. В частности, посещение музея для самостоятельного туриста чаще всего обходится дешевле, чем участие в организованной туристической группе. А поход туда же иностранца, как это ни странно, в конечном итоге стоит меньше, чем для россиянина. По оценкам специалистов, себестоимость посещения музея иностранцем не менее чем на 30% ниже, чем аналогичная в случае россиянина. И если билет в основное здание Эрмитажа самостоятельному туристу-россиянину обходится в 400 рублей, турфирме аналогичный продают уже за 600. «Неудивительно, что тенденция ухода организованных туристов-россиян в самостоятельные только нарастает», - замечают эксперты. Что касается роста въездного турпотока в Петербург из-за рубежа, то его (в том числе и на новогодний период) специалисты оценивают в 10-15%. Как правило, основные объемы дают страны, граждане которых имеют право прибывать в Россию без визы: она по-прежнему серьезно тормозит других потенциальных гостей. А в качестве других сдерживающих въездной турпоток причин эксперты называют достаточно высокую стоимость турпакетов и «нераскрученность» Питера в качестве зимнего направления отдыха. /TOURBUS.RU

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