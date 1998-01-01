Новости Туры на Красное море через Каир – разрешено или запрещено? Юрист правовой службы АТОР ответила на вопросы относительно законности продажи туров с отдыхом в Египте и перелетом до Каира

Ассоциация туроператоров России опубликовала интервью с главой правовой службы АТОР Надеждой Ефремовой, в ходе которого юрист попыталась разобраться в неоднозначных вопросах, возникающих в связи с возможным формированием турпродукта с отдыхом туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе с перевозкой через Каир. Мы посчитали важным также опубликовать наиболее важную информацию, содержащуюся в этой беседе. - Надежда, на рынке сейчас есть разные мнения относительно того, можно ли туроператорам законно формировать туры на египетские курорты с регулярной перевозкой через Каир. Что вы думаете по этому поводу? - Сразу подчеркну, что наибольшую ясность в ситуацию смогло бы внести официальное детальное разъяснение на сайте отраслевого регулятора. Однако пока – на момент 15.30 10 января – его там нет, давайте просто рассмотрим первоисточники, не вынося окончательных суждений. Из текста Указа президента России и изменений к нему от 2 января 2018 г., можно заключить следующее. Во-первых, в указе говорится о «запрете на воздушную перевозку в Арабскую Республику Египет». И такой запрет, согласно январской версии текста указа, по-прежнему не отменен для всей территории Египта – исключение сделано только для регулярных рейсов в город Каир. Туроператорам в указе рекомендуется «на время действия запрета, установленного пунктом 1 настоящего Указа, воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет, за исключением г. Каира». Соответственно, если читать текст Указа буквально, от продажи туров с воздушной перевозкой в Хургаду и Шарм-эль-Шейх для туристов, вылетающих с территории России и прибывающих на место отдыха в Египте вне Каира воздушным путем (со стыковкой в Каире), туроператорам, по меньшей мере, «рекомендуется воздержаться». - А как будет выглядеть ситуация в случае осуществления наземного трансфера из Каира до курортов? - Из текста Указа президента, на мой взгляд, явно не вытекает запрет такой перевозки. Напомним еще раз – согласно тексту Указа, рекомендуется воздержаться от «…реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки». Не просто турпродукта, а тупродукта, в котором турист попадает в Хургаду или Шарм-эль-Шейх авиатранспортом. Про наземное обслуживание в тексте документа ничего не сказано, и это соответствует логике самого указа – он изначально именно про запрет на осуществление воздушных перевозок с территории РФ в Египет, а не про запрет на продажу туров. Таким образом, пока нет каких-то нормативных документов, уточняющих этот момент, мы не видим юридических препятствий для организации, например, автомобильной перевозки по территории Арабской Республики Египет, в том числе на курорты Красного моря. Другое дело, что такой продукт не будет пользоваться, по оценкам наших аналитиков, высоким спросом (дорога из Каира до Шарм-Эль-Шейха может занимать 9-10 часов). - Были идеи с формированием туров со стыковками в других городах в зарубежных странах. На ваш взгляд, они своевременны? - Не думаю. Опять же обратимся к тексту указа: очевидно, что сейчас воздушная перевозка в Египет, в том числе в составе турпродукта с вылетом туриста с территории РФ по-прежнему запрещена всюду, кроме того же Каира. Да, туристы могут купить тур в Шарм-эль-Шейх или Хургаду в Минске, Киеве, Стамбуле. Но на мой взгляд, пока нет юридической базы для формирования таких туров с территории России – изменения в Указе президента ничего не говорят о такой возможности. - Фактически, на ваш взгляд, что могут в нынешней ситуации делать с египетским турпродуктом туроператоры? - Во-первых, хотелось бы дождаться внятного официального разъяснения регулятора. То, что «лежит на поверхности»: можно продавать туры с перелетом из России в Каир. Также туроператор может реализовывать отдельные туристские услуги – размещение в египетских объектах без перевозки – такая возможность не была закрыта для туроператоров и ранее. И еще раз повторюсь – отрасль ждет однозначной трактовки заданных вами вопросов профильными ведомствами. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка