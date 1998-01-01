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«Победа» получила допуски на рейсы в Беларусь/ Рейсы в Каир появились в расписании Домодедово и Шереметьево/ МИД РФ предупредил о забастовке транспортников Рима

"Победа" получила в Белоруссии допуск на полеты Петербург – Минск и Москва – Гомель

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (получила аккредитацию в Белоруссии на полеты Санкт-Петербург — Минск и Москва – Гомель, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Владимира Костина.

"Российская авиакомпания "Победа" в декабре 2017 года получила аккредитацию на две линии: Санкт-Петербург – Минск и Москва – Гомель. Авиакомпания выполнила необходимые условия и прошла аккредитацию в соответствии с нашими авиационными правилами", — сказал г-н Костин.

При этом директор департамента уточнил, что теперь "Победа" будет вести переговоры с "Национальным аэропортом Минск" и компанией "Белавиа". "Будут согласовываться расписание, заключаться договоры с обслуживающими организациями. Как часто российская авиакомпания будет летать в Минск и Гомель, пока неизвестно", — отметил он.

Как сообщалось ранее, допуски Росавиации к регулярным рейсам в Белоруссию авиакомпания "Победа" получила в ноябре 2017 года. Перевозчику разрешили летать по маршрутам Петербург – Минск и Москва – Гомель, в обоих случаях до семи раз в неделю.

В середине декабря 2017 года сообщалось со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что "Победа" откладывает на неопределенный срок запуск прямого рейса Петербург – Минск в связи с отсутствием допуска от белорусской стороны — на стадии переговоров с авиационными властями Белоруссии возникли осложнения, которые преодолеть не получалось.

Открыть рейсы в Белоруссию "Победа" хотела еще в 2015 году. Планировалось, что Минск станет ее первым международным направлением. Перевозчик неоднократно подавал заявку на допуск, но каждый раз получал отказ. Эксперты связывали это с тем, что условием его выдачи было согласование тарифов "Победы" белорусским нацперевозчиком "Белавиа", который опасался конкуренции.

Рейсы в Каир появились в расписании Домодедово и Шереметьево

По данным онлайн-табло столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево, рейсы в Каир из Москвы начнут осуществляться с 1 февраля, - сообщил сегодня «Интерфакс».

Полеты в египетскую столицу из Домодедово с 1 февраля начинает выполнять авиакомпания Egypt Air по вторникам, четвергам и воскресеньям. На сайте Шереметьево рейсы Москва – Каир указаны в сезонном расписании, и также будут осуществляться трижды в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Перевозчик пока не уточняется.

Напомним, что Владимир Путин своим указом от 2 января разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий" от 8 ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на осуществление воздушной перевозки граждан с территории РФ на территорию Египта.

Ростуризм 4 января заявил, что туроператоры могут формировать турпродукт в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром.

МИД предупредил россиян о забастовке на транспорте в Италии 12 января

Забастовка работников общественного транспорта пройдет в Риме в пятницу, 12 января, сообщает сегодня Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

«Италия – 12.01 забастовка работников всех видов общественного транспорта в Риме», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

/TOURBUS.RU



