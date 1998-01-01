Новости Ростуризм и МИД предупредили туристов о беспорядках в Иране Туроператоры, активно работающие на иранском направлении, рассказали, как повлияли на турпоток последние громкие события в стране

В начале этого месяца Ростуризм и МИД России предупредили наших туристов о начале массовых акций протестов на улицах крупных городов Ирана, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт, вызванных социальным недовольством населения. По информации ведомств, «имеют место беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Некоторые из демонстрантов вооружены, имеются жертвы». «Находящимся в стране российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной обстановке, а туристов - учитывать данную информацию при планировании своих поездок», - говорилось в сообщении. Напомним, что массовые антиправительственные выступления, в которых принимает участие в первую очередь молодежь, начались в стране 28 декабря. В ходе столкновений с полицией тысячи демонстрантов были задержаны, от 18 до 30 человек погибли. Мы связались с находящимся сейчас непосредственно в Иране Алаксандром Козловским, директором компании Iran Travel, который сообщил нам: «На протяжении 20 дней я с группами нахожусь в Иране, и никаких крупных волн протестов, описываемых в СМИ, мы здесь не видели, никаких жертв нами тоже не было замечено. Мы видели лишь небольшие протестные акции, где со стороны манифестантов выступало совсем немного людей, а со стороны правительства были тысячи силовиков - просто для демонстрации своей силы и превосходства». По словам эксперта, «несмотря на пугающие публикации в СМИ, спрос на туры в Иран вырос, сыграло свою роль и упрощение визового режима. Сейчас здесь с нами находится четыре группы туристов общей численностью 80 человек, так что спрос есть, и на период новогодних праздников мы тоже получали много запросов». В свою очередь, Александр Никитенко, руководитель направления по Ближнему Востоку туроператора Quinta Tour, отметил в беседе с нами: «У нас как раз в эти даты в Иране были туристы, но они ничего опасного не увидели. Принимающая компания на месте сказала, что, если беспорядки и есть, то все они сконцентрированы в молодежных районах неподалеку от университетов». «Спрос на туры в Иран есть, но точную цифру прироста назвать сложно, поскольку Иран - это направление для индивидуалов. При этом относительно упрощения визового режима могу сказать, что оно никак не повлияло на увеличение туристического потока, поскольку действует только для групп от пяти человек, что неактуально для нашей компании. Правда, стоит отметить, что визы теперь выдают быстрее, в среднем на их получение уходит 2-3 дня, при том что раньше на это требовалось до 10 дней», - заключил наш эксперт. /TOURBUS.RU

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