Новости Российские туристы оказалась заблокированы в швейцарских горах Туроператоры комментируют непростую ситуацию, сложившуюся на ряде популярных горнолыжных курортов в швейцарских Альпах

Заметно осложнилась в последние двое суток ситуация на ряде популярных швейцарских зимних курортов. Так, вчера из-за сильных снегопадов швейцарский курорт Церматт оказался отрезан от "большой земли". По данным администрации курорта, в Церматте отдыхают около 13 тыс. туристов. Подъемники не работают, пешеходные тропинки в горах закрыты для прогулок, возможны отключения электричества. «В связи со сложными погодными условиями из-за урагана Элеонор во Французских и Итальянских Альпах возникают проблемы, связанные с периодическими закрытиями трасс и курортов из-за повышенной опасности схода лавин. Ситуация находится под контролем местных властей и постепенно стабилизируется, наши представители на курортах постоянно находятся в контакте с туристами и помогают в решении организационных вопросов", - сообщили в компании «ПАК Групп», на которую ссылается АТОР. Также в Церматте отдыхает небольшое количество туристов туроператора «Русский Экспресс». Они продолжают свой отдых, жалоб от них не поступало, - сообщили в этой компании. В аналогичной ситуации оказались туристы и на итальянском курорте Червиния. В компании «Джет Тревел» сообщили, что здесь находится 16 туристов компании, которые должны были вылететь в Москву 9 января. «Мы проинформировали туристов, что с 8 января 17:00 дорога с курорта и на него заблокирована. Туристы размещены в своих отелях», - рассказали в компании. К ситуации подключилось Министерство туризма Валле-д’Аоста, туристы проживают в отелях за счет региона, - сообщает АТОР. Напомним, что во Французских Альпах вчера также объявлен "красный" (четвертый из пяти) уровень лавинной опасности из-за сильных снегопадов, прошедших на прошлой неделе. Сегодня Ростуризм на своем официальном сайте рекомендовал российским туристам, находящимся в Швейцарии, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и при необходимости следовать рекомендациям местных властей из-за высокой вероятности схода лавин. По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, в связи с обильными снегопадами, порывами ветра и высокой вероятностью схода лавин в швейцарских кантонах Вале и Тичино объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Федеральное агентство по туризму также призывает туроператоров, реализующих туры на горнолыжные курорты Швейцарии, предупреждать своих клиентов о погодных условиях. Между тем, сегодня днем «Интерфакс» сообщил, что железнодорожное сообщение на участке Церматт-Тэш частично уже открыто и первый поезд отправился в 13.15 местного времени. "Железнодорожное сообщение на участке Церматт-Тэш открыто. Первый поезд отправится в 13.15. Участок Тэш-Висп остается закрытым, но организованы заменяющие поезда автобусы", — говорится в сообщении. Комментируя нашему порталу ситуацию на швейцарских горнолыжных курортах, генеральный директор компании Swiss Travel Роман Перевертун отметил: «За последние три года в январе-декабре на курортах Швейцарии почти не было снега, туда приезжаешь, и видишь зеленый газон. Кстати, из-за отсутствия снега и наблюдался спад интереса к горнолыжному отдыху у наших туристов. Сегодня вся Швейцария завалена снегом, и это можно считать подарком для любителей катания, если бы не высокий уровень опасности. Действительно, ситуация сложилась очень непростая, и ей не зря присвоен высокий уровень опасности, а Ростуризм выпустил предупреждение об опасности схода лавин и призвал российских туристов быть бдительными. Все экстренные службы сейчас заняты расчищением завалов и дорог, чтобы можно было эвакуировать туристов и стабилизировать обстановку на самих курортах». «Мы своих туристов давно уже вывезли с опасных участков, остальные наши клиенты спокойно отдыхают на курортах, где стабильная погодная ситуация, – добавил Роман Перевертун. - На юге Швейцарии и севере Италии мы сейчас наблюдаем аномальную погоду, видимо, это связано с глобальными климатическими изменениями. Аналогичная ситуация и на горнолыжных курортах Франции». «В январе Альпы всегда нестабильны, - рассказала в начале беседы Инна Батищева, директор по туризму компании Soleans. - Нельзя сказать, что сложившаяся ситуация из ряда вон выходящая, вполне возможно, что такой высокий уровень опасности был присвоен из-за опасности схода лавин в горных ущельях». В беседе с нами Инна Батищева также отметила, что никаких отказов от клиентов они не получали, наоборот, люди бронируют туры на конец февраля – начало марта. Швейцария славится своей заботой о туристах, поэтому причин паниковать и думать, что людей бросят в опасной ситуации - нет. На курорте Церматт есть специальные метеорологические станции, которые отслеживают не только климатические изменения, но и плотность состава и толщину льда и при первой опасности выпускают предупреждения. «Офис по туризму Швейцарии никаких официальных заявлений не делал, рейсы не отменяют, поэтому мы продолжаем работать. К нам активно поступают запросы, но нет свободных мест в отелях», – отметила Инна Батищева в заключение нашей беседы. /TOURBUS.RU.

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