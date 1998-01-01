Новости Finnair делает ставку на Лапландию Пресс-служба национального финского перевозчика рассказала нашему порталу о важных изменениях в маршрутной сети компании, которые коснутся и российского рынка

Как рассказали нам в компании Finnair, в рамках своей стратегии роста перевозчик приял решение увеличить число рейсов на самых востребованных европейских направлениях в летнем и зимнем расписании 2018 года. Кроме того, значительно расширятся возможности для путешествий в Лапландию – в общей сложности Finnair обеспечит 482 000 кресел на рейсах в Лапландию в течение зимнего сезона 2018/2019, что на 15% больше, чем зимой 2017/2018 года. Увеличение количества рейсов стало ответом на растущий спрос со стороны туристов, в том числе российских, которые все чаще выбирают зимний отдых в одном из самых красивых регионов Финляндии и летние путешествия по Европе. Так, в течение зимнего сезона 2018/2019 года Finnair добавит свыше 230 рейсов в Ивало, Рованиеми, Киттиля и Куусамо, обеспечивая еще более комфортные стыковки на этих направлениях. В зимнем расписании 2018/2019 останутся и прямые рейсы в Лапландию из Лондона (Гатвик), Парижа и Цюриха, запущенные зимой 2017/2018. Стабильно высоким остается и спрос на европейские направления Finnair, поэтому авиакомпания увеличивает частоту рейсов в города Европы летом 2018 года. Самолеты Finnair из Хельсинки в Лиссабон и обратно с июня 2018 года и до окончания летнего сезона будут отправляться ежедневно. Кроме того, летом 2018 года количество рейсов в Барселону возрастет до 18 в неделю, а к услугам путешественников, отправляющихся в Будапешт, будет три ежедневных рейса. Добавятся два дополнительных сезонных рейса в неделю в Краков и один еженедельный рейс в Женеву, которые впоследствии останутся и в зимнем расписании 2018/2019. Наконец, в июле и августе 2018 года в расписание вернется сезонный рейс Finnair в Казахстан, который обеспечит прямое сообщение между Хельсинки и Астаной два раза в неделю. Дополнительные рейсы в города Европы появятся не только в летнем, но и в зимнем расписании Finnair 2018/2019. Самолеты авиакомпании будут летать в Мадрид 10 раз в неделю, а число рейсов в Рейкьявик увеличится на два в неделю. Кроме того, Finnair в партнерстве с Deutsche Bahn запускает сервис Rail & Fly. Теперь путешественники, которые отправляются самолетами авиакомпании в Германию и обратно, могут одновременно с авиабилетом забронировать билет на поезд до любой из более 5600 станций, которые обслуживает Deutsche Bahn – ключевой железнодорожный оператор Германии. «Мы очень рады, что можем предложить новые комфортные стыковки для наших клиентов, – рассказал нашему порталу Юха Ярвинен, коммерческий директор Finnair. – Сейчас авиакомпания показывает рекордный рост за всю ее историю — никогда прежде у наших пассажиров не было так много вариантов и возможностей для путешествий с Finnair».

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