Новости Каир открыт. Полетят ли туристы в Египет? Туроператоры и турагенты обсуждают, вызовут ли интерес формируемые сейчас новые программы отдыха на Красном море с перелетом до египетской столицы

Как сообщает сегодня РСТ, после опубликования указа Владимира Путина о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром туроператоры начали подготовку к продажам туров в Египет. Скорее всего, первые пакетные туры появятся не раньше конца января, когда станут известны условия авиакомпаний. Так, как рассказала заместитель генерального директора Anex Tour Яна Муромова, в системе бронирования оператора уже выставлены туры на курорты Египта с перелетом из Москвы в Каир. «Все туры будут рассчитываться онлайн, пока это не блоки мест, конкретных цен нет. Но в целом пакет на базе регулярной перевозки, безусловно, должен получиться довольно дорогим, почти «мальдивским». Мы не ждем большого спроса, но знаем, что у Египта есть свои преданные поклонники. И здесь не так важна цена, как сам факт открытия направления», – пояснила она. В компании TEZ Tour, по словам PR-директора Ларисы Ахановой, рассчитали только цены на проживание в египетских отелях, так как по рейсам нет никакой информации. «Мы выставили на сайте цены на проживание. В среднем неделя в отеле 5* в Хургаде на двоих обойдется примерно в $212. Цена очень хорошая, тем не менее спроса мы пока не видим», – заметила она. Планируют в ближайшее время сформировать туры на основе регулярных перелетов в Каир также в компании «TUI Россия». «Мы делаем это, скорее, ради ассортимента. Продукт вряд ли будет массовым из-за высокой цены и неудобной логистики, но своего потребителя найти может. Мы знаем, что даже сейчас, в отсутствие прямых рейсов в Египет, россияне едут в эту страну. Можно предлагать, например, несколько дней в Каире и неделю на море», – полагает генеральный директор компании Тарас Демура. А вот «Пегас Туристик», по словам генерального менеджера Анны Подгорной, пока не планирует формировать туры на базе регулярных полетов в Каир из Москвы. «Cейчас начали появляться условия для реализации турпродукта в Египет, так что мы будем двигаться в этом направлении. Вполне вероятно, что первые туры появятся у нас в продаже в течение недели-двух. Что касается авиаперевозки, то пока нет полного понимания, какие авиакомпании и на каких условиях будут предлагать перевозку на регулярных рейсах", — сообщил в свою очередь директор по продажам компании НТК "Интурист" Сергей Толчин, которого цитирует «Интерфакс». По его словам, туроператор готов предложить туристам пакетный тур в Египет с перелетом в Каир и последующим трансфером на курорты. «По ценам пока говорить рано. Пока неизвестно, сколько будет стоить перелет регулярным рейсом, – но точно дороже, чем чартеры. Кроме того, цены на объекты размещения в Египте с открытием российского рынка могут подрасти в ожидании роста спроса, а также на стоимость окажет влияние более слабый рубль, чем был несколько лет назад. Одним словом, вновь открытый Египет будет дороже, чем ожидают россияне», – добавил г-н Толчин. Между тем, Мария Чупина, руководитель отдела продаж компании "Туту.ру" в беседе с нами скептически оценила перспективы продажи туров на Красное море с перелетов до Каира. «У Египта на Средиземном море есть курортный мегаполис Александрия, который летом может быть интересен с перелетами через Каир. Но, если говорить о Шарм-эль-Шейхе или Хургаде, туристы, при покупке таких туров, в первую очередь интересуются удаленностью от аэропорта и временем на трансфер. Ехать 9-10 часов — тяжело. Если поездку планирует семья с детьми, то вообще малореально. Длительные трансферы отпугивают туристов и в других странах. Например, во Вьетнаме большей популярностью пользуется Нячанг. Курорты Фантьет или Муйне проигрывают ему как раз-таки из-за длительных трансферов», — отметила эксперт. В опрошенных нами турагентствах также не ждут большого интереса к запланированным турам с перелетом в Каир. Как отметила в беседе с нами Маргарита Делицой, представитель компании «Путешествуем вместе», «направление имеет огромный потенциал, однако путешествие через Каир вряд ли будет привлекательным для большей части клиентов. В принципе, этот вариант мало чем отличается от тех способов попадания на курорты Красного моря, которые использовались и ранее (например, через Минск). «Египетский» клиент очень чувствителен к цене тура, и, если она не будет соответствовать его возможностям, выберет другие направления. В связи с этим можно ожидать постепенного роста интереса к Египту: большая часть клиентов (да и агентов тоже) будет ждать появления туров прямой с перевозкой на чартерах». В свою очередь, Дмитрий Зимин, менеджер компании «Искусство путешествий», отметил в беседе с нами, что «спрос на Египет во многом будет зависеть от цены на тур, которую смогут предложить операторы. Поскольку уже понятно, что низкой она быть не может благодаря регулярной перевозке и длинному трансферу (или дополнительному перелету), продавать такие путевки будет довольно сложно и спрос на Египет вряд ли резко возрастет. Поэтому, если туры через Каир сформируют, для ассортимента продавать их станем, но рассчитывать на массовый спрос можно только в случае появления прямых чартеров на курорты Красного моря». При этом, как отмечает РСТ, туроператоры пока что ждут разъяснения по ряду остающихся вопросов. Например, можно ли, пока не появились прямые рейсы, предлагать желающим турпакет в Египет без перелета – допустим, размещение плюс страховка или размещение плюс трансфер? В заявлении Ростуризма сказано, что туроператоры могут формировать на основе регулярного перелета в Каир турпродукт, а названные услуги таковым не являются: в соответствии с отраслевым законом турпродукт – это перевозка плюс размещение. И, наконец, главный вопрос: а можно ли вообще возить туристов на египетские курорты или разрешены только туры в Каир? Формулировка Ростуризма носит столь общий характер, что многие туроператоры в такой возможности по-прежнему сомневаются, - отмечает РСТ. /TOURBUS.RU

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