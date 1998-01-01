Новости Национальный турофис Хорватии приглашает на встречу профессионалов в преддверии нового сезона Пресс-коференция и В2В-workshop SELL CROATIA 2018 пройдут 23 января в столичном StandArt Hotel на Пушкинской площади

Национальный туристический офис Республики Хорватии в России приглашает на ежегодную встречу в преддверии нового туристического сезона-2018. По традиции мероприятие пройдет в два этапа – пресс-конференция (подведение итогов сезона 2017 года, представление маркетингового плана и мероприятий в России в 2018 г.) и В2В-workshop SELL CROATIA 2018 – деловые встречи с хорватскими партнерами, представителями туристического рынка из разных регионов страны (принимающие ДМС, отели, яхтинг-компании, авиакомпании Хорватии), коллегами и друзьями. Когда: 23 января 2018г., вторник Где: StandArt Hotel Moscow, зал «ЛУНОХОД» Москва, Страстной бульвар 2, 9 этаж (ст. м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»). www.standarthotel.com. Программа мероприятия: 09:30-10:00 Прибытие и регистрация аккредитованных участников и гостей пресс-конференции. 10:00-11:00 Пресс-конференция «ХОРВАТИЯ. ПОЛНАЯ ЖИЗНИ», презентации и выступления • Директор Представительства в России г-н Райко Ружичка. • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватии в РФ г-н Тончи Станичич. • Руководитель консульского отдела Посольства Республики Хорватии в РФ г-н Синиша Иванец. • Директор Представительства Хозяйственной (ТПП) палаты Республики Хорватии в России г-н Яков Деспот. 11:00-12:00 Время для общения представителей СМИ с участниками пресс-конференции. 12:00-12:30 прибытие и регистрация участников b2b workshop. 12:30-17:00 b2b workshop SELL CROATIA 2018. Для участия в workshop необходимо прислать подтверждение в мероприятии на адрес: htz1@mail.ru РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО, ВХОД ТОЛЬКО ПО СПИСКАМ. Контактное лицо: Рашевская Ксения, +7 (495) 258-15-07

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка