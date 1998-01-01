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10 января
Национальный турофис Хорватии приглашает на встречу профессионалов в преддверии нового сезона
Пресс-коференция и В2В-workshop SELL CROATIA 2018 пройдут 23 января в столичном StandArt Hotel на Пушкинской площади
Национальный туристический офис Республики Хорватии в России приглашает на ежегодную встречу в преддверии нового туристического сезона-2018.
По традиции мероприятие пройдет в два этапа – пресс-конференция (подведение итогов сезона 2017 года, представление маркетингового плана и мероприятий в России в 2018 г.)
и В2В-workshop SELL CROATIA 2018 – деловые встречи с хорватскими партнерами, представителями туристического рынка из разных регионов страны (принимающие ДМС, отели, яхтинг-компании, авиакомпании Хорватии), коллегами и друзьями.
Когда: 23 января 2018г., вторник
Где: StandArt Hotel Moscow, зал «ЛУНОХОД»
Москва, Страстной бульвар 2, 9 этаж (ст. м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»).
www.standarthotel.com.
Программа мероприятия:
09:30-10:00 Прибытие и регистрация аккредитованных участников и гостей пресс-конференции.
10:00-11:00 Пресс-конференция «ХОРВАТИЯ. ПОЛНАЯ ЖИЗНИ», презентации и выступления
• Директор Представительства в России г-н Райко Ружичка.
• Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватии в РФ г-н Тончи Станичич.
• Руководитель консульского отдела Посольства Республики Хорватии в РФ г-н Синиша Иванец.
• Директор Представительства Хозяйственной (ТПП) палаты Республики Хорватии в России г-н Яков Деспот.
11:00-12:00 Время для общения представителей СМИ с участниками пресс-конференции.
12:00-12:30 прибытие и регистрация участников b2b workshop.
12:30-17:00 b2b workshop SELL CROATIA 2018.
Для участия в workshop необходимо прислать подтверждение в мероприятии на адрес: htz1@mail.ru
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО, ВХОД ТОЛЬКО ПО СПИСКАМ.
Контактное лицо: Рашевская Ксения, +7 (495) 258-15-07
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