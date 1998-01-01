Новости На альпийских курортах опасаются схода лавин Наши эксперты рассказали, как отразилась на отдыхе туристов непростая обстановка на ряде популярных французских и итальянских горнолыжных курортов

Неприятные сюрпризы преподнесла в конце зимних каникул природа горнолыжникам, отдыхавшим на альпийских курортах Италии и Франции. Так, в конце минувшей недели Ростуризм сообщил, что «по данным Генконсульства России в Милане, более 10 тыс. туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния (область Валле-д'Аоста) в результате обильных снегопадов и схода лавин. Дорожное сообщение с Червинией было возобновлено днем 5 января 2018 года, в настоящий момент ситуация нормализуется. Вместе с тем, по информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Италии, как и в соседней Франции, сохраняется высокая лавиноопасность».



Как добавили в ведомстве, «информация о пострадавших или пропавших без вести на итальянском курорте не поступала. Российские консульские загранучреждения держат ситуацию на контроле.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на горнолыжные курорты Италии, предупреждать своих клиентов о погодных условиях.

Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей». В то же время, как сообщает сегодня издание Le Point, "красный" (предпоследний) уровень опасности схода лавин объявила метеослужба Франции. По данным метеослужбы, из-за обильных снегопадов, прошедших в последние недели, в некоторых регионах сложились условия для схода лавин, которых не наблюдалось 30 лет. Наиболее сложная ситуация – в долинах Maurienne и Haute Tarentaise. Здесь располагаются популярные у лыжников курорты Валь-д’Изер, Тинь, Валь-Торанс, Ла-Плань, Лез-Арк, Орель, Валь-Сени и другие. Местные власти рекомендуют лыжникам и местным жителям быть «предельно осторожными». Спасатели приведены в повышенную готовность и заранее размещены в сложнодоступных районах. Все пешеходные дорожки в горах закрыты для прогулок. Опасность схода лавин измеряется по пятибалльной шкале, красный цвет соответствует четвертому уровню. Как отметила в беседе с нашим порталом, комментируя обстановку на зимних альпийских курортах, коммерческий директор компании «Джет Тревел» Лариса Смирнова, «когда туристы едут в горы, они понимают, что ситуация с погодными условиями - вещь непредсказуемая, поэтому они заранее готовы к возможным сложностям». «В альпийских странах, будь то Франция, Италия или Швейцария, есть профессиональные метеорологические службы, которые на местах предупреждают туристов об опасности, равно как и туроператор», - отметила эксперт. - Поэтому никакой паники нет и не может быть. Полиция и другие спецслужбы помогают охранять туристов, они закрывают опасные участки, просят отдыхающих быть бдительными и осторожными. Мы в свою очередь стараемся оперативно вывозить туристов». «Конечно, из-за плохих погодных условий могут быть определенные сложности, мы не всегда сразу можем вывезти туристов в аэропорт, но в таком случае их просят избегать опасных мест и дожидаться трансфера в аэропорт, который отправляется за ними сразу же, как расчистят дороги. Это достаточно штатная ситуация, которая повторяется из года в год», - заключила эксперт. Анна Суханова, специалист по продажам горнолыжных туров туроператора «Карлсон Туризм», в свою очередь отметила, что «погода в Альпах пока что никаким образом не повлияла на бронирование и проведение туров во Франции, Австрии и Швейцарии. Ведь бронирования были произведены за очень большой срок до заездов, когда еще не было таких прогнозов погоды. Никаких заявок на отмены бронирований на будущие месяцы мы не получали. Экстремальные погодные условия в Альпах часто бывают в начале января, но не каждый год». Как добавила эксперт, «нужно отметить, что описание нынешних погодных условий в Альпах в ряде СМИ сильно преувеличено. Конечно, дни без катания в начале января были, но здесь нет ничего экстремального, это достаточно рядовая ситуация для начала января. Горнолыжные школы возвращали туристам оплату за уроки которые не состоялись из-за погодных условий». «Все наши клиенты возвращаются из Франции и Италии в хорошем настроении и некоторые уже бронируют с нами проживание на следующий новый год» - отметила в заключение беседы Анна Суханова. Наконец, Татьяна Антонова, ведущий менеджер департамента Франции компании «Ванд Интернешнл», отметила в беседе с нами, что «туристы, которые выбирают и бронируют горнолыжные туры, заранее знают о повышенном уровне опасности и прекрасно понимают, что погодные условия не зависят от человеческого фактора, поэтому никаких жалоб туроператор не получал. Действительно, в горах могут быть сходы лавин, но метеорологические службы выпускают предупреждение об опасности. При этом даже могут закрывать на пару дней канатные дороги, в этом ничего страшного нет. Туристам всегда могут предложить альтернативные развлечения, если они не могут кататься». /TOURBUS.RU

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