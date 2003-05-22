Новости Кому не понадобятся онлайн-кассы? Юридическое агентство «Персона Грата» подготовило комментарий относительно грядущих поправок в закон о применении контрольно-кассовой техники

Юридическое агентство «Персона Грата» обратило внимание турбизнеса на публикацию сайта «Бухгалтерия Онлайн» с подробным комментарием по поводу поправок в закон №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», сообщает РСТ. Как напоминает «Персона Грата», Комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ 19 декабря одобрил законопроект с поправками в федеральный закон «О применении ККТ» от 22.05.03 № 54-ФЗ (законопроект № 344028-7). Самое серьезное изменение в законе – уточнение термина «оплата», которое распространяет сферу применения онлайн-касс на безналичные расчеты. Кому разрешат не применять онлайн-кассы? Как следует из пояснительной записки к законопроекту, поправки направлены на оптимизацию нового порядка применения контрольно-кассовой техники, учитывают предложения представителей различных бизнес-сообществ и обещают облегчение для многих видов деятельности. От применения онлайн-касс дополнительно хотят освободить расчеты: - на борту воздушных лайнеров; - при перевозке пассажиров с использованием турникетов (метрополитен, автобусы); - при продаже товаров через механические торговые автоматы (не подключенные к электропитанию). Остальным торговым автоматам хотят разрешить не печатать кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю. ККТ им все-таки надо будет применить, пробив по нему полученную выручку. Зато можно использовать одну кассу для всех торговых автоматов. Облегчение обещают и тем коммерсантам, что работают на территории военных объектов. Им хотят разрешить применять кассы без передачи информации в налоговую инспекцию. Оно и понятно – чтобы не рассекречивали объекты. Онлайн-кассы надо будет применять при любых безналичных расчетах. Кроме того, судя по пояснительной записке, уточняется термин «расчеты». Это призвано устранить неопределенность в отношении обязанности применения контрольно-кассовой техники в зависимости от способа оплаты. Правда, бизнес ожидал немного иных уточнений. Если раньше «расчеты» расшифровывались как «прием или выплата денежных средств с использованием наличных и (или) электронных средств платежа», то теперь предлагается понимать этот термин как «прием или выплата денежных средств в наличной и безналичной формах». Ни больше, ни меньше. С таким вариантом споров по поводу электронных средств платежа уже не будет. Получил деньги на расчетный счет – должен пробить кассовый чек. И не имеет значения, была ли применена банковская карта, состоялось ли перечисление с расчетного счета или покупатель совершил оплату через Сбербанк по квитанции. Примерно так же законодатели собираются «упростить жизнь» интернет-магазинам. В пункте 5 статьи 1.2 закона 54-ФЗ, где речь идет о расчетах в интернете без непосредственного взаимодействия с покупателем или клиентом, словосочетание «электронные средства платежа» просто заменили на словосочетание «в безналичной форме». Другими словами, интернет-магазинам не надо больше мучиться, сомневаясь, в каком случае пробивать электронный чек, а в каком нет. Принцип предельно прост: получил безналичную оплату любого вида и через любой агрегатор платежей – пробивай электронный чек и высылай его клиенту. Кстати, при получении денег на расчетный счет тоже надо будет высылать электронный чек. «Упростив закон в одном месте, авторы законопроекта забыли поправить текст в другом. Так, в пункте 9 статьи 2 указывается, что ККТ не применяется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства платежа без его предъявления между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями. Это пункт предлагают оставить без изменений. Значит, если ККТ предлагается распространить на все безналичные платежи, то ИП и организации освобождать будут только при использовании электронного средства платежа, причем без его предъявления. Остается надеяться, что в ходе рассмотрения законопроекта депутаты поправят и пункт 9 статьи 2», - отмечают в агентстве «Персона Грата». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка