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«Аэрофлот» объяснил, почему жена футболиста Аршавина была снята с рейса/ Ростуризм предупредил об угрозе наводнения в Германии и Франции/ Три человека, включая российского туриста, погибли в ДТП в Таиланде

«Аэрофлот» объяснил, почему жена футболиста Аршавина была снята с рейса

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе компании «Аэрофлот», «в субботу 6 января с рейса SU1946 Москва — Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.

Согласно рапорту старшего бортпроводника, г-жа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки.

Кроме того, сообщили в компании, «пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.

За 200 м до взлетно-посадочной полосы г-жа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако она продолжала игнорировать требования экипажа.

На основании этого командир воздушного судна принял решение о снятии пассажиров с рейса».

Как добавили в компании, «ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке».

Ростуризм предупредил об угрозе наводнения в Германии и Франции

Ростуризм рекомендовал российским туристам учитывать метеорологическую обстановку в Германии и Франции, где в результате прохождения циклона есть риск наводнения.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Германии и Франции после прохождения циклона поднялась вода в реках до критических отметок. Сохраняется повышенный уровень метеоугрозы в связи с риском наводнений", — сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

Ростуризм просит внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей.

Федеральное агентство по туризму также призывает туроператоров, реализующих туры в Европу, предупреждать своих клиентов о погодных условиях.

Россиянин, кореец и тайка погибли в Таиланде в результате ДТП с мотоциклом

ДТП с тремя жертвами произошло в Паттайе, среди погибших — российский турист, который на мотоцикле въехал в толпу прохожих, сообщают во вторник местные СМИ.

Инцидент произошел в полдень во вторник по местному времени на оживленной улице в центре Паттайи. Мотоцикл Kawasaki, которым управлял 22-летний россиянин Александр Захаров, врезался в одну из групп прохожих, ожидавших возможности перейти улицу.

Погибли сам г-н Захаров, пассажирка его мотоцикла, которой оказалась тайка 20-25 лет, и 20-летний турист из Южной Кореи. Тела погибших были доставлены в ближайший госпиталь.

Свидетели происшествия сообщили полиции, что мотоцикл ехал на очень большой скорости.

/TOURBUS.RU



