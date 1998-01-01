«Матрешка-тур» не покинула реестр и остается на рынке

Наш портал попытался разобраться с информацией об исключении из реестра туроператоров приобретшей печальную известность компании «Матрешка-Тур выездной туризм»

Как сообщает наш корреспондент в Северной столице, накануне новогодних праздников появилась информация о том, что по причине непредставления сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок из Единого федерального реестра туроператоров было удалено ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» с реестровым номером 019034. Исключение было произведено в соответствие с приказом Ростуризма от 26 декабря №616-Пр-17.

Однако этот факт только доказывает, что система в целом работает как-то неверно: 9 января при попытке найти в реестре «Турпомощи» петербургскую компанию с названием «Матрешка-Тур» ее система уверенно выдает информацию о наличии сразу двух юридических лиц, каждое из которых имеет собственное финансовое обеспечение.

Так, ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» с реестровым номером 019034 имеет общий размер финансового обеспечения в 50 млн рублей, который обеспечивают московские САО «Якорь» и АО АСК «Инвестстрах». В частности, договор с «Якорем» на 25 млн рублей предполагает действие вплоть до 7 февраля 2018 года. В

свою очередь, в реестре значится и основное юридическое лицо туроператора ООО «Матрешка-Тур» с РТО 019132, которое, согласно данным на сайте Ростуризма, также имеет право заниматься выездным туризмом и располагает финансовыми гарантиями на срок до 16 июля 2018 года.

Поэтому тем туристам и агентам, которые предполагают взаимодействовать с «Матрешкой» впредь, особо беспокоиться не о чем: «Матрешка-Тур» тоже имеет право реализовывать зарубежные туры и надо следить только за тем, чтобы соответствующие документы были правильно оформлены. К тому же и «Матрешка-Тур выездной туризм» намерена восстановиться в реестре.

Что касается ситуации вокруг компании и реализованных ею туров на Хайнань, в Болгарию и Израиль, она продолжает оставаться сложной. В частности, в одной из социальных сетей одна из туристок пишет, что ее тур на Хайнань должен был состояться 16 декабря 2017 года. «Сначала дату перенесли на 18-е, а затем на 22 декабря. О том, что не летим, мы узнали поздно вечером 21 декабря. Чемоданы собраны, на работе - отпуск, рубли переведены в юани. Вот такой Новый год получился!» - делится она.

По ее словам, агентство, в котором приобретался тур, комиссионные вернуло сразу, а вот остальную сумму обещали вернуть лишь в середине января 2018-го. «Будем брать другой тур, но уже не от «Матрешки»: доверие к ним потеряно», – сообщает она.

«Мне хочется свои деньги назад получить, а с этим пока проблема, - делится другая туристка. - Некрасиво ведет себя «Матрешка»: чего только стоит комментарий «мы не работаем с агентствами». Т. е. если вы не напрямую у «Матрешки» купили - все ваши проблемы?».

Еще одна клиентка категорично заявляет, что «Матрёшка» забрала у меня деньги, не в состоянии выполнить свои обязательства и даже не спешит вернуть мне средства!». «Это похоже на мошенничество, а не на туризм», - делает она вывод. «Сегодня тот день, когда мы должны были улететь в Китай, а вместо отпуска идем на работу. – сообщает еще одна пострадавшая. - И ближайшие полгода мне море не увидеть…».

Вместе с тем, несмотря на проблемы, вызванные срывом полетной программы на Хайнань, петербургский оператор продолжает работу, реализует туры (в том числе и зарубежные) и не намерен уходить с рынка.

/TOURBUS.RU