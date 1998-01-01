В России заработала система tax free

Система возврата НДС с покупок иностранных граждан на территории России (tax free) начала действовать в России с 1 января, сообщает «Интерфакс».

Как сообщается, право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство РФ. Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары.

Обратиться за возвратом налога физлица смогут в течение одного года с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение трех месяцев со дня приобретения.

На первом этапе система будет реализовываться в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150-200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота.

До 1 октября будет действовать так называемый временный порядок компенсации НДС. Позже планируется запустить электронную автоматизированную систему, которая в дальнейшем позволит сделать возврат этого налога "безбумажным".

Между тем ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина высказала мнение, что «введение tax free вряд ли будет напрямую способствовать увеличению турпотока в Россию. Наша страна — не направление для шопинга, иностранцы не едут к нам целенаправленно на распродажи, как россияне едут, например, в Европу на рождественский шопинг».

В то же время, по ее словам, возможность вернуть НДС, несомненно, будет стимулировать покупки иностранных туристов, в первую очередь из Китая, и, соответственно, увеличивать их траты в России, а это один из показателей развития туристической отрасли в любой стране.

В свою очередь, генеральный директор компании Intourist – Thomas Cook Леонид Мармер отметил в интервью нашему порталу: «Мы относимся к этому решению положительно, тем более, что разговор о введении tax free в России шел уже несколько лет».

При этом г-н Мармер обратил внимание на то, что система tax frее в первую очередь коснется туристов из стран Азии и Южной Америки: «Восточные страны – самый растущий сегмент туристического рынка. К нам едут не только из Китая, но и из Южной Кореи, Таиланда, Японии, Вьетнама. А в Латинской Америке уже 11 стран имеют безвизовый въезд в Россию».

Эксперт оценивает систему tax free как хороший фактор для привлечения туристов из этих стран. Однако новшество, по его словам, скорее всего не станет причиной заметного роста турпотока, а будет лишь «приятным бонусом» к пребыванию в нашей стране. Как показывает опыт других стран, ввод системы возмещения НДС нигде не повлиял на увеличение турпотока, но положительно повлиял на стоимость покупок, сделанных туристами, - считает он.

По мнению г-на Мармера, именно шопинг в России сам по себе является привлекательным в основном для китайских туристов: «Они тратят во время турпоездки очень много средств, больше, чем стоимость турпакета. Покупают янтарь, украшения, брендовые часы, кожгалантерею и одежду. И они будут активно пользоваться tax free.

Туристов из Ирана и Индии российский tax free тоже заинтересует, поскольку в наших столицах товарный ассортимент больше, чем у них. Что касается Латинской Америки, то, несмотря на растущие экономики этих стран, туристы оттуда не всегда достаточно обеспечены, чтобы делать дорогие покупки».

Эксперт также напомнил, что в соответствии с нынешней концепцией введения системы tax free пилотными городами проекта станут Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Но какие именно магазины будут выбраны системой, еще неизвестно.

«Системой заложено ограничение – чек покупки должен быть не менее 10 000 рублей. А это немалая сумма, и это не сувениры. Кроме того, туристу нужно будет оплатить все свои покупки в одном месте и получить после этого купон на tax free. В итоге в выигрыше от новой системы окажутся большие торговые центры».

/TOURBUS.RU