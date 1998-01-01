Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
28 декабря
В новом году мы снова вместе!

Мы поздравляем своих коллег и друзей с Новым годом и говорим всем огромное спасибо!


Дорогие друзья, читатели и коллеги!

Завершается еще один непростой год, который отечественный туристический бизнес прожил очень достойно.

Банкротство «ВИМ-Авиа», разрушительный ураган на Карибах и извержение вулкана на Бали, теракты в Петербурге, Лондоне и Барселоне… - несмотря на череду печальных и даже трагических событий этого года, повлиявших на туристическую отрасль, она продолжала активно развиваться. Ведь ничто не может заставить человека отказаться от одного из основных своих прав – права свободно путешествовать по планете, отдыхать, узнавать новое, наслаждаться красотой и разнообразием огромного мира.

Никто не знает точно, что принесет нам следующий год – но запланированное «возвращение» египетского направления, дальнейшее развитие внутрироссийских маршрутов и определенная стабилизация рубля оставляют всем нам надежду на лучшее будущее отечественного турбизнеса. 

Так что в следующем году профессионалам туризма вновь предстоит много думать и много работать. А портал Tourbus.ru обещает весь год снабжать вас самой точной и оперативной туристической информацией, самыми правдивыми и компетентными мнениями экспертов.

И конечно, весь коллектив издательского дома «Турбизнес» будет, как уже два десятка лет, не покладая рук, готовить для вас новые номера профессиональных журналов и тематических сборников и проведет  множество  В2В-фестивалей,  workshop и других интересных и очень полезных деловых мероприятий.

Здоровья вам и вашим близким, успехов в бизнесе, и до встречи в новом 2018 году!

 



Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 