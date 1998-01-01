В новом году мы снова вместе!

Мы поздравляем своих коллег и друзей с Новым годом и говорим всем огромное спасибо!

Дорогие друзья, читатели и коллеги!

Завершается еще один непростой год, который отечественный туристический бизнес прожил очень достойно.

Банкротство «ВИМ-Авиа», разрушительный ураган на Карибах и извержение вулкана на Бали, теракты в Петербурге, Лондоне и Барселоне… - несмотря на череду печальных и даже трагических событий этого года, повлиявших на туристическую отрасль, она продолжала активно развиваться. Ведь ничто не может заставить человека отказаться от одного из основных своих прав – права свободно путешествовать по планете, отдыхать, узнавать новое, наслаждаться красотой и разнообразием огромного мира.

Никто не знает точно, что принесет нам следующий год – но запланированное «возвращение» египетского направления, дальнейшее развитие внутрироссийских маршрутов и определенная стабилизация рубля оставляют всем нам надежду на лучшее будущее отечественного турбизнеса.

Так что в следующем году профессионалам туризма вновь предстоит много думать и много работать. А портал Tourbus.ru обещает весь год снабжать вас самой точной и оперативной туристической информацией, самыми правдивыми и компетентными мнениями экспертов.

И конечно, весь коллектив издательского дома «Турбизнес» будет, как уже два десятка лет, не покладая рук, готовить для вас новые номера профессиональных журналов и тематических сборников и проведет множество В2В-фестивалей, workshop и других интересных и очень полезных деловых мероприятий.

Здоровья вам и вашим близким, успехов в бизнесе, и до встречи в новом 2018 году!