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«Победа» разрешила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно/ Общественная палата в новогодние каникулы откроет горячую линию для туристов/ Туристы будут гулять по новогодней Москве при «весенней» погоде

«Победа» разрешила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно

Авиакомпания «Победа» в период по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест. Чтобы принять участие в новогодней акции, клиент должен подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелета и дождаться окончания регистрации.

Представитель авиакомпании при наличии свободного места на рейсе оформит бесплатный перелет для участника акции, которому придется остаться в костюме сказочного персонажа до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные пассажиры, особенно дети, вдохновлялись праздничным настроением.

Новая акция рассчитана на туристов, которые не смогли купить билеты на новогодние каникулы и готовы провести какое-то время в аэропорту ради бесплатного перелета. «Мы хотим поднять нашим клиентам настроение, украсить рейсы всеми любимыми героями. Конечно, рейсы «Победы» продаются полностью, но, по статистике, около 3% пассажиров на рейс не приходят, поэтому шансы улететь одному Деду Морозу или Снегурочке вполне реальны», - отметил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Стоит обратить внимание, что костюм участника акции должен быть выполнен по стандарту сказочных персонажей русских сказок: обязательно наличие бороды для Деда Мороза и косы для Снегурочки.

Общественная палата в новогодние каникулы откроет горячую линию для туристов

Общественная палата в новогодние каникулы откроет горячую линию, на которую смогут позвонить туристы, оказавшиеся в сложных ситуациях, сообщила председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

"Горячая линия по защите прав туристов будет действовать в новогодние праздники по номеру +7 (495) 2218362. Туристы могут позвонить не только по России, но и из-за рубежа, написать онлайн-обращение. Все эти данные будут поступать на сервер Общественной палаты, мы будем их обрабатывать и активно реагировать", – рассказала она.

Г-жа Сутормина попросила туристов "не расслабляться на отдыхе и в случае необходимости обращаться в полицию, а также консульские управления посольств России за рубежом. При утере документов обязательно фиксировать это в полиции для того, чтобы была возможность выехать из страны".

Туристы будут гулять по новогодней Москве при «весенней» погоде

"В новогоднюю ночь в центре Москвы будет от нуля до одного градуса, ожидаются осадки в виде снега", — рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, после теплого воскресенья 31 декабря, ожидается небольшое понижение температуры в ночные часы, вероятен снег. Такую погоду глава Гидрометцентра охарактеризовал как "прекрасную снежную новогоднюю ночь".

Департамент культуры столицы ожидает, что праздничные площадки Москвы в новогодние праздники посетят около 10 млн человек. Центральными площадками празднования Нового года станут Тверская улица, ВДНХ, парки Сокольники и Горького, Поклонная гора и музей-усадьба "Царицыно". Также Новый год можно будет встретить на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и в 21 парке города.

Праздничная программа на центральных площадках продлится до 03:00 1 января, на остальных городских площадках — до 02:00.

/TOURBUS.RU



