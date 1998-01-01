Новости Туристический бизнес – итоги и прогнозы Представители различных сфер отечественной туриндустрии по просьбе нашего портала продолжают подводить итоги уходящего года и строят планы на будущее

Тарас Демура, генеральный директор компании «TUI Россия»: - Несмотря на осеннее банкротство «ВИМ-Авиа», нанесшее серьезный удар по всему отечественному турбизнесу, нынешний год сложился для компании удачно – мы отправили за рубеж около 400 тыс. туристов, что в 2,5 раза больше, чем год назад. При этом хороший рост показала не только «вернувшаяся» Турция, но и практически все европейские направлении, в том числе Испания, Черногория, Хорватия и Болгария. Среди новинок этого года в компании отмечу переход на новую систему бронирования «Самотур», увеличение числа туров с перелетом регулярными рейсами, расширение типов и направлений отдыха, а также дальнейшую дифференциацию турпродукта. В наступающем году мы планируем вдвое – до 880 тысяч – увеличить число своих клиентов. При этом если в прошлом году компания работала лишь на шести направления, то в этом – уже на 12-ти, а в следующем году это число должно увеличиться до 32-х. В следующем году мы также планируем расширить региональную перевозку с 6 до 11 городов, в том числе взяв в лизинг пять бортов авиакомпаний «Уральские а/л» и iFly. При этом наступающий сезон ждут, возможно, и серьезные изменения, связанные с возможным «возвращением» в полном объеме египетского направления и изменениями в законодательстве. Кирилл Соколов, исполнительный директор компании «Невские сезоны»: - Прошедший год оказался для нас как для компании, занятой в основном приемом в Петербурге, довольно сложным. С одной стороны, количество гостей из-за рубежа, приехавших в этом году в город на Неве, заметно выросло. С другой – куда более значительно, примерно на 30%, сократился объем прибывших в Питер «внутренних» туристов. В результате говорить о каком-то существенном росте приема не приходится. Из-за ряда факторов в этом году гостей было меньше, и, если в 2016-м найти свободный номер в гостинице для нас было проблемой, в 2017-м номеров даже в пиковые периоды было предостаточно. В связи с проведением в 2018 году в Петербурге Чемпионата мира по футболу особых иллюзий, связанных с ростом турпотока, питать тоже не стоит, поскольку болельщик и турист – это нередко совсем разные люди. Что касается перспектив, в самое ближайшее время завершится юридическое оформление петербургской Лиги туроператоров, которая объединяет компании, занимающиеся в Петербурге приемом российских туристов. В рядах этого объединения уже более двадцати предприятий, совокупно обеспечивающих около 80% приема организованных российских туристов в городе на Неве. Лазарева Наталья, руководитель отдела рекламы и PR «ВЕДИ Тур Групп»: - В целом это был неплохой год, до ноября 2017-го прирост туристического потока был заметно ощутим, однако новогодние продажи не оправдали наших ожиданий, хотя остались в пределах нормы. Направления наши туристы выбирают самые разные, но наиболее популярными в этом году стали Чехия (Прага и лечебные курорты), Венгрия (Будапешт), Австрия (Вена), Франция (Париж), Китай (о. Хайнань), Финляндия (новогодние круизы и Рованиеми), Израиль (Мертвое море и Нетания) и Великобритания (Лондон). Запросы по остальным направлениям поступали чуть реже. Сейчас к нам достаточно активно поступают запросы на 2018 год, поэтому мы рассчитываем только на положительную динамику продаж в будущем. Александр Сизинцев, генеральный директор компании Biletix: - Объем продаж авиабилетов в интернет-сервисе Biletix в 2017 году вырос на 12% по сравнению с 2016 годом. Из них сегмент авиабилетов по внутренним направлениям составил 59%, по внешним направлениям – 41%. В прошлом, 2016, году данное соотношение составляло 65% и 35% соответственно. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по внутренним направлениям за год снизился до 6148 рублей, то есть на 8%, по международным направлениям данный показатель вырос до 12914 рублей, или на 1%. Самыми популярными внутренними направлениями стали Сочи (количество проданных авиабилетов в Сочи выросло на 3%), Симферополь (+5%), Санкт-Петербург (+50%), Минеральные Воды (+33%) и Краснодар (+55%). Лидерами по популярности среди международных направлений стали Ереван (+15%), Кишинев (+7%), Тбилиси (+62%), Тиват (+5%) и Ларнака (+58%). В этом году мы вышли на докризисные операционные и финансовые показатели развития бизнеса. В том случае, если в российской экономике не произойдет кардинальных негативных изменений и потрясений, мы рассчитываем на дальнейший рост и в 2018 году. Валерия Романенко, директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами компании ICS travel: - В целом год был для нас успешным, мы отмечаем рост продаж на 15% по сравнению с прошлым годом. От нового 2018 года ICS travel ждет продолжения роста продаж по основным нашим стратегическим направлениям. В первую очередь это Кипр, Болгария, Греция, Италия, Израиль. В новом году наша компания планирует добавить в линейку продаж еще несколько городов вылета, а также увеличить предложения по Чехии, Черногории, Франции, России. Первые планерки с планами на новый год уже проведены, стратегия развития определена, задачи были поставлены. С января - в бой! Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское Село»: - В 2017 году музей-заповедник «Царское Село» поставил рекорд - его посетило около 3,9 млн человек, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее. Однако это достижение имеет и оборотную сторону, поскольку архитектура Екатерининского дворца, основного объекта интереса туристов, построенного в виде анфилад помещений, уже не позволяет наращивать турпоток. Проведя оценку посещаемости на основе методики Минкультуры РФ, в музее пришли к выводу о том, что максимум пропускной способности учреждения при соблюдении требований безопасности гостей и сохранности его экспонатов и интерьеров – 8,4 тыс. человек в сутки при 12-часовом рабочем дне. А летом 2017-го этот показатель составил более 11,4 тыс. человек… В связи с этим не исключено, что в пик сезона 2018 года график приема туристических групп будет сокращен – музей, как и другие наиболее посещаемые в Петербурге, уже не справляется с наплывом туристов. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка