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В столичных аэропортах началась новогодняя пора

Самыми загруженными днями в столичных аэропортах станут 29 декабря и 6-8 января

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе Шереметьево, международный аэропорт открыл программу чартерных и дополнительных рейсов на период новогодних и рождественских праздников. При ее подготовке учитывались пожелания пассажиров и запросы туроператоров.

Новогодняя программа полетов выполняется по 14 января 2018 года. По прогнозам, общий пассажиропоток аэропорта в эти дни составит более 2,2 млн человек, что на 15% выше аналогичного периода прошлого года.

Основную долю чартерных рейсов по самым популярным туристическим маршрутам выполнят авиакомпании «Аэрофлот», Czech Airlines, Nordwind и Bulgaria Air. Наибольшее число пассажиров планируют перевезти «Аэрофлот», Czech Airlines и Nordwind.

На новогодние праздники путешественники отправятся в Прагу (+25 дополнительных вылетов), Симферополь (+18), Минеральные Воды (+15), Ларнаку (+15) и Софию (+12). Дополнительные рейсы будут также организованы в Магнитогорск, Новосибирск, Томск, Стамбул и Франкфурт.

По сравнению с прошлым годом увеличилось число полетов по традиционно востребованным направлениям в период зимнего отдыха – Сочи (+32%), Ереван (+58%), Казань (+40%), Хельсинки (+69%) и Санкт-Петербург (+10%). Количество рейсов в Дубай выросло в два раза – до четырех вылетов в день.

В новогодней программе полетов в этом году появились и новые туристические направления. Pegas Fly запустила рейсы в Хайкоу (остров Хайнань, Китай), Royal Flight в Зыонгдонг (остров Фукуок, Вьетнам) и Кайсери (Турция).

«Аэрофлот» доставит туристов в Лиссабон (Португалия), Cobalt Air – в Пафос (Кипр) и Lucky Air – в Куньмин (Китай).

В аэропорту Домодедово нам также сообщили, что здесь все готово к «горячим» новогодним праздникам. В частности, круглосуточно вплоть по 8 января в зоне отдыха на втором этаже для авиапутешественников действует «Рождественская кухня DME». Повара фабрики бортового питания аэропорта разработали для нее эксклюзивное меню: рождественское имбирное печенье, шоколадные кейки, тыквенный крем-суп, а также национальные блюда русской кухни. Из согревающих напитков пассажиры смогут выбрать глинтвейн, медовуху и фруктовый чай.

Специально для детей в аэропорту открыта игровая зона с аниматорами. Утром с 07:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 22:00 новогодние эльфы читают детям любимые зимние сказки – «Снежная королева», «Щелкунчик», «Морозко», «12 месяцев» и др. А в перерывах между историями юные зрители участвуют в мастер-классах по созданию собственной «Книги путешествий».

По традиции аэропорт Домодедово к Новому году разработал дизайнерские посадочные талоны, которые пассажиры смогут оставить себе на память в качестве праздничной открытки.

Из заметных предновогодних новинок аэропорта стоит отметить начало рейсов авиакомпании Aigle Azur. Рейсы из Парижа (Орли) в Москву (Домодедово) будут выполняться дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям. Обратные перелеты - по субботам и понедельникам. Полеты между двух столиц Aigle Azur осуществляет на воздушных судах Airbus 320 и Airbus 319.

Росавиация между тем не ожидает серьезных сбоев и задержек чартерных рейсов в новогодние каникулы после корректировки программ авиакомпаний, сообщил сегодня журналистам начальник управления регулирования перевозок ведомства Андрей Круглов.

"На новогодние праздники запланировано около 500 чартерных рейсов из России за рубеж, из них более 400 из аэропортов Москвы. Мы сейчас плотно занимаемся вопросом предупреждения задержек или отмен рейсов. В Росавиации создана специальная рабочая группа, которая анализирует график оборота судов авиакомпаний и соответствие парка заявленным чартерным программам", — рассказал он.

Эксперт выразил надежду, что в целом в новогодние праздники у авиапассажиров не будет проблем. "Вся транспортная и авиационная отрасль будет напряженно работать. В Росавиации есть дежурная служба, которая работает в круглосуточном режиме. В случае возникновения проблем всегда можно связаться и получить консультации", — подчеркнул г-н Круглов.

Как подчеркивают пресс-службы столичных аэропортов, самым загруженным днем на вылет из Москвы станет 29 декабря, а на прилет – 6, 7 и 8 января.

/TOURBUS.RU