Туркомпании опасаются введения с 1 января системы «Электронная путевка»

Эксперты говорят о том, что тестируемая сейчас система нуждается в дальнейшей доработке.

Туроператоры опасаются, что внедрение системы "Электронная путевка" может остановить продажи туров и сделать невозможным их раннее бронирование, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Напомним, что "Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры с 1 января 2018 года должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации будет формироваться документ с уникальным номером. Сейчас туроператоры тестируют систему, загружая в нее данные по проданным турпакетам.

"Система "Электронная путевка" позволяет туроператору реализовать туры на сумму фингарантии. Для операторов по внутреннему туризму она составляет 500 тыс. рублей. Таким образом, туроператор лишится возможности работать сразу после продажи одного VIP-тура или десятка стандартных турпакетов в Крым, Сочи или Анапу: лимит в 500 тысяч будет в сезон сразу перекрыт", — говорится в сообщении АТОР.

Туроператоры, уже тестировавшие систему, подтверждают, что в ее нынешнем варианте размер фингарантии уменьшается на стоимость заведенных путевок. Деньги возвращаются только после того, как турист приехал домой. Иными словами, продать туров на сумму больше фингарантии – нельзя.

Как отмечают в АТОР, по акциям раннего бронирования туроператор продает туры за 5-6 месяцев до заездов на курорты. При этом в низкий сезон, когда эти продажи совершаются, вернувшихся туристов у него нет. Однако в системе "Электронная путевка" на этот объем продаж туроператоров должны быть уменьшены их фингарантии. Таким образом, туроператор будет вынужден остановить продажи туров по акциям раннего бронирования через два дня после старта.

Впрочем, глава IT-комитета при «Турпомощи», гендиректор туроператора ClickVoyage Игорь Козлов, комментируя в отраслевых СМИ эти опасения, уже заявил, что «Величина фингарантий зависит от реализованного объема туров только в сфере выездного туризма. Для деятельности по внутреннему туризму взнос в 500 тыс. установлен независимо от объема продаж».

По словам эксперта, электронная путевка в данной части работает только для статистических целей. То есть превышение суммы в 500 тыс. руб. при продаже путевок внутри России в ней учитываться не будет.

«Система может считать продажи, но сигнал в Ростуризм о превышении застрахованного объема пойдет только по выездным турам. Какие-либо действия или санкции в связи с этим к туроператору будет применять ведомство, а не система», – пояснил глава IT-комитета.

Между тем, комментируя ситуацию с запуском системы электронных путевок, Елена Савченко, заместитель генерального директора туроператора «Роза Ветров», отметила в беседе с нами: «На конференции в Сочи, которая была посвящена вопросу внедрения электронных путевок в эксплуатацию стало понятно, что система недоработана и вызывает много вопросов.

К примеру, после продажи тура туроператор в течение 24 часов должен внести в систему данные о туре, чтобы получить уникальный номер, по которому турист сможет отслеживать информацию по своей поездке. Но разработчики не предусмотрели возможность автоматического информирования об этом клиента.

Получается, что туроператор сам должен сообщить клиенту уникальный код, который он получит после заполнения 34 информационных полей в системе.

Казалось бы, что ничего страшного тут нет, но нужно принимать во внимание обороты туроператора и понимать, сколько времени будет уходить на введение данных в системы вручную. При этом интеграция системы «электронная путевка» с системой бронирований туроператора будет стоить больших денег. А ведь этот год был не самым успешным для внутреннего туризма, и лишних денег у туроператоров нет.

Отдельно стоит отметить, что многие туристы сами покупают и бронируют авиаперелеты, пользуясь услугами туроператорских компаний только для покупки «наземной» части тура. Поэтому, получив доступ к системе, туристы могут не найти в электронной путевке информации о своем туре, которая предназначена только для пакетных предложений. Так что отдельное внимание разработчикам стоит обратить на информационное освещение запуска системы в эксплуатацию».

Менеджер по работе с агентствами из «Амиго-Турс», Ольга Самарина также обратила наше внимание на огромное количество недоработок системы и значительные расходы для агентств, которые повлечет за собой использование системы «электронная путевка». «Складывается такое впечатление, что нужно просто реализовать проект и абсолютно все равно, как люди будут работать с новой системой» - заключила наш эксперт.

/TOURBUS.RU