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Не стало создателя сервиса Aviasales Константина Калинова/ СК «Якорь» начала получать обращения клиентов туркомпании «Сто морей»/ Микроавтобус « прорвался » через финско-российскую границу

Не стало создателя сервиса Aviasales Константина Калинова

Основатель сервиса поиска билетов Aviasales.ru Константин Калинов умер в Москве утром во вторник, сообщил PR-директор сервиса Янис Дзенис. Ему было всего 40 лет.

Константин Калинов родился в сентябре 1977 года в Ленинграде. Окончил петербургскую академию МВД. В конце 90-х годов работал в уголовном розыске.

В 2007 году он создал Aviasales в виде блога, который аккумулировал спецпредложения авиакомпаний. Со временем этот блог превратился в крупнейший на российском рынке метапоисковик билетов, отелей и других туристских услуг.

В 2010 году офис компании из Санкт-Петербурга переехал на остров Пхукет в Таиланде, где и располагается сейчас.

В октябре 2016 года г-н Калинов сообщил на своей странице в Facebook, что больше не имеет отношения к сервису.

"В то, что случилось, невозможно поверить. Да и невозможно найти слова, чтобы выразить значимость нашей потери. Лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни. Да и жить так, как он сам – не бояться и достигать результатов, до которых другим далеко. Спасибо, Костя. Мы тебя любим", — написал в письме сотрудникам сервиса управляющий директор Aviasales Максим Крайнов.

СК «Якорь» начала получать обращения клиентов туркомпании «Сто морей»

В страховой компании «Якорь», застраховавшей ответственность туроператора «Сто морей», сообщили, что уже получают первые звонки от туристов. Руководство «Ста морей» на связь со страховщиком пока не выходило. Эксперты говорят, что в последнее время туроператор работал как онлайн-турагентство – причем со «скидками всем в 10%», - сообщает АТОР.

Напомним, что вчера на сайте компании «Сто морей» появилось сообщение о прекращении деятельности.

«Сейчас мы пытаемся выйти на связь с гендиректором компании и ждем от Ростуризма информации, подтверждающей прекращение деятельности туроператора. Как только необходимые данные будут получены, на сайте страховой компании будет опубликована информация для пострадавших туристов», - сообщил представитель компании «Якорь».

По информации СК, на момент 16 часов вторника, 26 декабря, страховщик принял 5-6 обращений от туристов. Все они приобретали у «Ста морей» туры в Таиланд.

По предварительной информации, на момент остановки деятельности у туроператора не было клиентов за рубежом, которым требуется эвакуация.

Участники рынка отмечают, что «Сто морей» работал в основном не как туроператор, а как агентство. По данным на сайте Ростуризма, за 2016 год турпоток туроператора составил всего пять человек.

Микроавтобус прорвался в Россию со стороны Финляндии, пострадал таможенник

Неизвестные на микроавтобусе прорвались через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии, в ходе конфликта пострадал сотрудник таможни, сообщили cегодня в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Это произошло после прохождения погранконтроля. Лица на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ. В ходе происшествия пострадал оперативный сотрудник таможни", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, таможенник не получил серьезных ранений. В настоящее время уточняется, было ли у пассажиров микроавтобуса оружие.

"Международный автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме, проводятся оперативные мероприятия".

/TOURBUS.RU



