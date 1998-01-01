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«Натали Турс» и турагенты «помирились»

Участник переговоров туроператора и агентств-организаторов акции по приостановке продаж туров «Натали» рассказал нашему порталу об их итогах

Как стало известно нашему порталу, участники «протестной акции» турагентского сообщества и туроператор «Натали Турс» пришли в результате переговоров к обоюдовыгодным решениям.

Напомним, что 19 декабря стало известно, что ряд агентских сетей и онлайн-агрегаторов приостановили реализацию туров «Натали Турс» из-за проведения компанией акции, направленной на прямые продажи. Акция предполагала скидку туристам в размере 10% при покупке тура с сайта «Натали Турс».

К акции блокировки продаж туров "Натали Турс" присоединились такие компании, как «Слетать.ру», Onlinetours.ru, Travelata.ru, Level.Travel, сети турагентств TBS, «Амбитур», «Солнцетур», «Квадра», LaRussia.

Между тем, отвечая на это письмо, президент «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил газете «Коммерсант», что не считает ситуацию серьезной проблемой, поскольку, по его словам, на эти турагентские сервисы приходится лишь 0,5% продаж компании. «Акция стартовала в понедельник, и уже в субботу она закончится», — добавил он.

По словам г-на Воробьева, на прямую реализацию приходится лишь 5% оборота туроператора. «Но наша акция в первую очередь направлена на то, чтобы повысить общий спрос, и это удалось: продажи выросли на 30%», — объяснил он.

Впрочем, как сообщил через несколько дней АТОР, несмотря на то, что уже на следующий день после публикации письма «акция для туристов» пропала с главной страницы сайта туроператора, в call-центре «Натали Турс» по-прежнему можно было получить всю информацию об акции. Сидка в 10% по-прежнему действовала как для прямых клиентов компании (при покупке через сайт), так и при покупке тура в одном из фирменных офисов «Натали Турс», - утверждает АТОР.

Впрочем, в любом случае акция «Натали Турс» продлилась лишь до 24 декабря.

Как рассказал нам вчера гендиректор управляющей компании «Слетать.ру» Евгений Данилович, «в минувшую пятницу прошла встреча между представителями турагентств и руководством «Натали Турс». Стороны обменялись позициями по поводу акции и согласовали правила дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Таким образом, для всего турагентского сообщества ситуация имела позитивное разрешение, так как впервые были затронуты вопросы соблюдения паритета цен, что действительно важно для развития партнерских взаимоотношений в туротрасли.

Сложившаяся ситуация, безусловно, имела негативную окраску. Тем не менее, мы благодарны руководству компании за оперативную обратную связь, внимательное отношение к мнению туриндустрии и готовность идти навстречу партнерам.

Кроме того, ситуация показала, что разрозненный агентский рынок готов объединяться и выступать с единой позицией для защиты своих интересов и интересов потребителей».

«На данный момент конфликт между туроператором и представителями турагентств исчерпан. Каждая из сторон сделала для себя определенные выводы. Важно отметить, что руководство туроператора продемонстрировало готовность к сотрудничеству и конструктивному диалогу», - заключил наш собеседник.

/TOURBUS.RU