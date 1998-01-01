Новости Туристический бизнес - итоги и прогнозы Профессионалы туризма оценивают развитие турбизнеса в уходящем году и делают прогнозы на год наступающий

Андрей Мушкарев, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга: - Уходящий год для петербургского туризма оказался очень удачным: город получил целую серию престижных наград, в том числе одержав победы в качестве лидирующего мирового культурно-туристического направления (World’s Leading Cultural City Destination 2017) и лучшего городского направления мира (World’s Leading City Destination 2017). Эти достижения вовсе не случайны: в бескомпромиссной борьбе мы опередили таких соперников, как Сидней, Пекин, Париж, Нью-Йорк, Лондон и многие другие города. Да и в объемных показателях есть чем гордиться: уверен, что по итогам 2017-го город примет не менее 7,1 млн гостей, а с учетом приехавших в Петербург на новогодние праздники – 7,5 млн человек. Рост объемов наблюдается, в основном, за счет туристов из-за границы, а в этом году впервые удалось расширить рамки «высокого» сезона за счет сентября и октября. Что касается перспектив, они вполне благоприятные, и я согласен с мнением руководителя UNWTO Талеба Рифаи: даже при существующей инфраструктуре туризма город на Неве способен принимать до 18 млн гостей. И к этому мы будем стремиться, развивая не только классический экскурсионно-познавательный, но и многие другие виды туризма. Татьяна Ванд, генеральный директор компании Vand International: - Уходящий 2017 год был успешным для компании Vand, результаты оказались положительными, и ожидается значительный прирост в следующем году. Новогодние продажи у компании также шли хорошо, удалось реализовать все запланированные блоки мест, был отмечен рост спроса на некоторые направления. Не очень активно шли продажи по западноевропейскому направлению, но я связываю это с тем, что туристы соскучились по теплому солнцу и климату, поэтому предпочтение отдается тропикам. В этом году был отмечен спад спроса на горнолыжные курорты, большей популярностью пользовались экскурсионные программы. Варианты размещений путешественники выбирают обычно двухместные, дополнительные услуги предпочитают выбирать сразу на месте. Никакого прироста не показали страны Балтии, причем у нас уже на протяжении трех лет наблюдается такая ситуация. Причина, думаю, в очень сильном негативном информационном фоне. Прогнозы для туристической отрасли в целом сложно давать, учитывая, как часто в стране происходят изменения и события, которые не имеют отношения к туризму, но прямо на него влияют. Однако можно надеяться, что туристическая отрасль восстановится после кризиса и начнет расти. Дмитрий Мазаников, руководитель представительства компании «РоссТур» на Северо-Западе: – Что касается итогов 2017 года, основными факторами, определившими развитие ситуации в туристической сфере, стали устойчивый курс рубля, «открытие» Турции с сопровождавшим это отложенным спросом, а также проблемы с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» в начале и конце сезона. Безусловным лидером зарубежного спроса стала Турция, однако и «пляжные» поездки по России тоже находили своего клиента. По ходу сезона «перегрев» периодически случался на самых разных направлениях, а в пиковые даты наблюдалась нехватка номерного фонда практически по всем популярным странам. В последнее время туроператоры, наряду с чартерной авиаперевозкой, всё больше предлагают к бронированию туры на регулярных рейсах, и с увеличением числа подобных предложений растет спрос и со стороны туристов. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в будущем году. Относительно перспектив можно также сказать, что нам крайне нужны изменения в туристическом и смежных законодательствах, которые стали бы адекватным отражением современной ситуации в туризме. Наталия Ротмистрова, директор по маркетингу и PR компании Sky Club Travel Concierge: - Год был плодотворным, компании удалось увеличить свою партнерскую сеть, выполнить планы по продажам. Конечно, стоит сразу отметить, что 95% туров Sky Club – это эксклюзивный продукт, собирающийся "вручную" менеджерами компании. Значительный прирост показали Дубай, Мальдивы, Таиланд, Маврикий, активны были продажи туров и в Европу. Особым спросом стали пользоваться «туры на события», многие хотят попасть в то или иное место во время какого-то местного праздника или фестиваля, концерта, спектакля. Удивительным фактом является то, что, несмотря на сложные политические отношения и проблемы с получением виз, в этом году наша компания получала большое количество запросов на туры в Америку. Спрос на внутренний туризм тоже вырос, к примеру, Сочи и Камчатка стали очень популярны. Мы ожидаем, что 2018 год покажет прирост внутреннего туристического потока. Алексей Лебедь, директор по международному туризму компании «Де Визу»: - В уходящем году в нашей компании был отмечен общий прирост на 10% по всем сегментам. Прирост дали и новые направления, открытые в этом году, - Черногория, Болгария, Армения, Грузия, Узбекистан. Большой вклад в прирост внесла и Венгрия. Если говорить о Турции, то спросом пользовались экскурсионные туры в Стамбул. Чехия, к сожалению, осталась на прежнем уровне, но это связано с большой конкуренцией на рынке. Строить прогнозы на 2018 год сложно, очень многое будет зависеть от его первой половины. Мы не знаем, как сложится политическая ситуация, будут ли новые санкции, все это влияет на бизнес-климат. Хотелось бы, чтобы 2018 г. был хотя бы не хуже, чем 2017-ый. Алексей Панфилов, коммерческий директор пассажирского порта «Морской фасад»: - Навигация 2017 года для нашего порта оказалась более чем успешной, поскольку мы поставили рекорд, обслужив в Северной столице 570 тыс. круизных туристов (на 20% больше, чем в 2016 году). И есть все основания предполагать, что в будущем, за счет увеличения типов принимаемых судов, количество прибывающих в Петербург морем туристов будет только расти. При этом, планомерно развивая порт, мы намерены использовать его и как крупный конгрессный центр, а также место проведения больших событийных мероприятий. В частности, на 2018 год у нас есть договоренность о проведении в Петербурге европейской конференции Cruise Europe, а уже в январе на нашей территории состоится фестиваль «ЗимаФест», который обещает стать одним из главных городских событий новогодних праздников. Мы рады попробовать себя в новом для нас качестве: надеемся, что в перспективе удастся привлечь и такое значимое для нашей отрасли событие, как конференция Seatrade. Продолжение предновогоднего обзора мнений профессионалов туризма - в нашем завтрашнем выпуске. /TOURBUS.RU



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