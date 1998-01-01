Замглавы Ростуризма Сергей Корнеев получил почетную награду

Заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев награжден на грудным знаком «За вклад в развитие туризма»

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе Северо-Западного регионального отделения РСТ, министр культуры России Владимир Мединский в ходе торжественной церемонии вручил ведомственные награды и присвоил почетные звания в сфере культуры и туризма.

Нагрудным знаком министерства «За вклад в развитие туризма» награжден заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей Корнеев.

В течение двух десятилетий Сергей Корнеев избирался вице-президентом Российского Союза Туриндустрии, а с момента основания в 1995 г. и по 2012 г. руководил Северо-Западным региональным отделением РСТ со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

Затем перешел на работу в органы государственной власти: занимал должности в Министерстве культуры, Транспортной дирекции Олимпиады-2014 в Сочи, Ростуризме.

Неоценимы заслуги Сергея Корнеева в деле объединения туристской общественности Санкт-Петербурга и всего Северо-Запада, защиты интересов профессионального сообщества региона, упрощения визовых формальностей, создания благоприятных условий для развития сферы туризма.

За годы руководства Исполнительной дирекцией СЗРО РСТ Сергей Корнеев убедительно доказал, что туризм – одна из ключевых отраслей экономики, культуры, социальной сферы.

ИД «Турбизнес» поздравляет Сергея Корнеева с заслуженной высокой наградой и желает дальнейших профессиональных успехов в развитии туризма в России!/TOURBUS.RU