Новости «Победа» полетит из Петербурга в Пизу, а S7 – в Пулу Наши эксперты обсуждают, будут ли востребованы новые рейсы отечественного лоукостера в Италию и Хорватию с берегов Невы

Отечественный лоукостер продолжает расширять маршрутную сеть из Петербурга - с 26 декабря 2017 года авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на свой второй международный рейс из Пулково в итальянскую Пизу. При этом уже заявлено и о появлении летом будущего года прямого регулярного рейса S7 в хорватскую Пулу. Стоит напомнить, что в конце ноября на встрече с журналистами в Петербурге генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков объявил, что в 2018 году перевозчик намерен начать полеты из Петербурга в Минск, Жирону, Пизу и Кельн. Последнее из названных направлений уже в продаже (перелеты начнут осуществляться с 17 февраля 2018 года), а теперь купить билет можно и на рейс из Пулково в Пизу, куда самолеты «Победы» полетят дважды в неделю с 18 февраля. За счет расширения зарубежной маршрутной сети, а также увеличения объемов перевозок по внутренним направлениям, в 2018 году лоукостер намерен нарастить пассажиропоток из Петербурга примерно до 600 тыс. человек. «Италия в этом году на петербургском туристическом рынке была весьма востребована, и во многом способствовало этому появление прямого рейса на Сицилию, - констатирует руководитель компании «Иволга» Ивета Шефлер. – Это сразу дало нам возможность предлагать гораздо более широкий спектр путевок. Любое расширение перевозки по итальянскому направлению можно только приветствовать, поскольку это предоставляет шанс увеличивать ассортимент туров». Примерно такого же мнения придерживается и генеральный директор компании «Арт-тревел» Мария Ушакова. «Если говорить о нашем основном итальянском направлении, сезон оказался весьма удачным, - констатирует глава оператора. – А поскольку расширение перевозки увеличивает выбор, это несомненный плюс». Что касается нового прямого регулярного рейса из Петербурга в хорватскую Пулу, он будет запущен в оборот летом 2018 года. По словам руководителя представительства по туризму Хорватии в России Райко Ружички, «запуск прямого рейса из Петербурга в Пулу позволит больше продвигать Хорватию на рынке Петербурга и Ленинградской области» и увеличить турпоток. Как по его мнению, так и по отзывам специалистов, осуществлявшегося летом 2017 года из Петербурга регулярного рейса Croatia Airlines в Загреб недостаточно, поскольку полет со стыковками не совсем устраивал потенциальных клиентов. «Отсутствие прямого перелета из Петербурга в курортные города Хорватии, безусловно, сдерживает расширение турпотока в эту страну, - считает менеджер компании Good Time Travel Лилия Фаизова. – Если такой перелет появится и цены на него будут приемлемыми, он наверняка окажется востребованным как у организованных, так и самостоятельных туристов». /TOURBUS.RU

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