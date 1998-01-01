Новости Уже в начале следующего года Саудовская Аравия начнет выдавать электронные туристические визы Наши эксперты обсуждают, будут ли востребованы поездки в одну из самых закрытых для обычных туристов стран мира

Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы уже в первом квартале 2018 года, - сообщает портал CTV News. «Королевство готово выдавать электронные визы гражданам всех стран, которым разрешено посещать Саудовскую Аравию. Нам осталось определиться, кто имеет право запрашивать визу Саудовской Аравии и как именно ее получить. При этом стоимость визы будет максимально низкой», — приводит портал слова принца Султана бин Салмана бин Абдулазиза. Как отмечает «Интерфакс», в настоящее время Саудовская Аравия предоставляет туристические визы для ограниченного числа стран, но даже эти заявки связаны с рядом ограничений, включая требования к поездке через аккредитованную компанию и пребывание в указанных отелях. Попасть в страну по визе могут только бизнесмены, мусульмане, совершающие паломничество в Мекку, или иностранцы, которые приезжают в гости к члену семьи, проживающему в Саудовской Аравии. При этом женщины до 30 лет должны путешествовать в сопровождении мужа или родственника мужского пола. Ранее наследный принц королевства Мухаммед бин Салман заявлял, что стремится радикально перестроить экономику, зависящую от нефти, чему поможет открытие туристического сектора. В частности, в начале осени он сообщил, что сообщали, что Саудовская Аравия представила проект развития туризма на принадлежащей ей части побережья и прибрежной зоны Красного моря. Проект охватывает 34 тыс. кв. км и 50 островов. Курорты планируется построить между провинциями Амладж и Аль-Джав. При этом ожидается, что туризм позволит увеличить ВВП страны на 15 млрд риалов ($4 млрд). Комментируя новость о том, что Саудовская Аравия с начала 2018 года будет выдавать электронные туристические визы, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил нам: «Политика влияет на развитие разных отраслей бизнеса. Состоявшийся недавно визит в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель АзизАль Сауда продемонстрировал желание Саудовской Аравии дружить с Россией. Это событие вызвало широкий интерес публики, поскольку король мало путешествует в силу преклонного возраста. Можно сказать, что этот визит – одна из вех, положивших начало оттепели в наших отношениях. И в свеье этого возможность получения туристических виз, безусловно, очень позитивная новость, поскольку Саудовская Аравия – закрытая страна. Наш турист мало что о ней знает, однако стране есть что показать туристам, и не только паломникам». «Не стоит ожидать, что рост туристического потока будет ошеломительным, потребуется приложить много усилий, чтобы развить и продвинуть направление на нашем рынке, но вода камень точит. Безусловно, это очень самобытная страна с красивой природой и богатой историей, туда стоит ехать» - добавил г-нАрутюнов. В свою очередь Софья Гаврилова, коммерческий директор туркомпании "Открытие", рассказала, что "спрос на Саудовскую Аравию был и раньше, но он незначительный, поэтому теоретически выдача электронных виз может простимулировать поток. С другой стороны, и сейчас есть возможность оформить групповую визу, вот только принимающие компании не рассматривают туризм из России как вариант улучшения своего бизнеса. Общий турпоток в период Хаджа демонстрирует высокие показатели и дает стране хорошие деньги, а вот группы по 5-6 человек из России пару раз в год совсем не стимулируют местный турбизнес. Мы со своей стороны, конечно, будем предлагать эту страну, но нужно понимать, что массовым поток туда никогда не станет". В свою очередь, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон" отмечает, что «99% туристов, которые приезжают в Саудовскую Аравию - паломники, 1% - бизнесмены, с целью туризма туда практически никто не едет и вряд ли поедет. Для развития массового международного туризма страна должна изменить свои строгие государственные религиозные устои, а этого, естественно, никто делать не будет». /TOURBUS.RU



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