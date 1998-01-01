Новости Горячие новости Туроператор "Сто морей" сообщил о прекращении деятельности, "как часто бывает в нашей суровой жизни"/ Угрожавший Вьетнаму тропический шторм больше не представляет опасности/ Крым может отложить начало взимания курортного сбора до мая 2019 года

Туроператор "Сто морей" объявил о прекращении деятельности Туроператор "Сто морей" объявил о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта. "По независящим от нас обстоятельствам, да и как часто бывает в нашей суровой жизни, ООО "Сто морей" наткнулись на огромнейшие сложности и преграды, которые просто не дают ни малейшей возможности, на дальнейшее функционирование нашей компании. Тем самым мы должны прекратить нашу деятельность. Возмещение денежных средств по уже оплаченным турам будет произведено страховой компанией "Якорь" в установленные законом сроки", — говорится в сообщении на сайте компании. По вопросу получения страхового возмещения по оплаченным турам туроператор просит обращаться в страховую компанию "Якорь" по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, д. 5-7, стр. 2. Фингарантии туроператора составляют 10 млн рублей. Договор действует до 26 июня 2018 года. В ассоциации "Турпомощь" сообщили, что, по данным, предоставленным туроператором, туристов компании "Сто морей" в настоящее время за рубежом нет. Угрожавший Вьетнаму тропический шторм больше не представляет опасности Мощный тропический шторм «Тембин», обрушившийся на Филиппины и унесший жизни около 200 человек, ослабел до тропического циклона и больше не представляет опасности, сообщает агентство AP со ссылкой на данные метеорологов. Ранее во Вьетнаме эвакуировали тысячи жителей региона Дельта Меконга из-за угрозы удара тайфуна. Метеорологи ожидали, что в этом районе пройдут сильные дожди с сильным ветром в ночь на вторник, что могло привести к значительному ущербу, так как многие строения не рассчитаны на подобные погодные условия. На данный момент метеорологи прогнозируют, что шторм полностью утихнет в Сиамском заливе позже во вторник. Накануне вьетнамский Комитет по предотвращению катастроф сообщил, что власти готовились эвакуировать в безопасные места и укрытия более 1 млн человек. В Филиппинах, по которым тропический шторм ударил в конце прошлой недели, множество людей числятся пропавшими без вести, список погибших, по разным данным, насчитывает от 200 до 230 человек. Крым может отложить начало взимания курортного сбора до мая 2019 года Сроки начала взимания курортного сбора в Крыму могут быть сдвинуты на год, этот вопрос обсудят отельеры в конце января 2018 года, заявил председатель Комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. "В комитете есть живое, реальное опасение, связанное с техническим исполнением этого закона. Проблема не в 10 рублях, проблема в том, что люди после дороги, после парома или через аэропорт, потом на автобусе, добравшись к месту отдыха, проведут на регистрации 30-40 минут как минимум. Это может дать тот самый негативный толчок, о котором мы все говорим", — сказал он журналистам в понедельник в Симферополе. "В конце января проведем круглые столы о готовности к приему туристов, по внедрению этого сбора. Мы сомневаемся, что хватит трех месяцев, чтобы все подготовились. Если мы будем понимать, что 100% мы сможем 1 мая 2018 года организовать работу на местах, в объектах размещения, то тогда вносить изменения в региональный закон мы не будем, но если будет 50% на 50% — то однозначно мы будем вносить изменения по продлению срока начала – с 1 мая 2019 года", — сказал г-н Черняк. Как ожидалось, эксперимент по взиманию курортного сбора будет проводиться на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев с 1 января 2018 года, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года. Плательщиками взноса станут совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения. Краснодарский край и Крым установили 10-рублевый курортный сбор. /TOURBUS.RU



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